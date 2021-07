Lloret de Mar acoge una nueva maratón de vacunación sin cita previa este viernes

La biblioteca de Lloret de Mar (Selva) acogerá este viernes la tercera maratón de vacunación sin cita previa. La jornada comenzará a las nueve de la mañana y se alargará hasta las ocho de la tarde, o hasta que se agoten las dosis disponibles. La franja de edad llamada a participar son las personas nacidas entre 1952 y 1981, es decir, de entre 40 y 69 años. Entre los requisitos para participar, hay que no se tenga ninguna cita programada en otro centro, no haber recibido ninguna dosis, no haber pasado la Covid en los últimos seis meses y no tener ningún síntoma compatibles con la enfermedad.