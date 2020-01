"No lleves el móvil cerca del cuerpo" y otros bulos promocionados por el Ayuntamiento de Barcelona

La ola de críticas ha provocado la rectificación del Ayuntamiento de Barcelona que ofrecía cobertura y difusión a un polémico texto. Con el título " El 5G no es inocuo" , el texto desgrana toda una serie de bulos, sin rigor científico, sobre los efectos de la tecnología sobre las personas. Así califica de " cancerígenas" a las redes móviles y asegura " de los móviles 4G pasaremos a los móviles 5G que nos permitirán conectarnos casi a tiempo real pero esta mayor velocidad puede tener un risgo para la salud". El artículo, firmado por La Fábrica del Sol, potencia el temor de los ciudadanos ante los nuevos adelantos " El 5G no sustituirá ni al 2G, 3G, 4G ni al wifi, sino que se añadirá y además se utilizarán nuevas frecuencias, se desplegarán nuevas antenas e incluso se habla que se pondrán nuevos sátelites en órbita, No quedará ninguna zona libre de exposición", asegura el texto promocionado por Colau, en la web del Ayuntamiento donde estuvo publicado.

Además avisa de las consecuencias con " efectos a la salud de las personas hay: cáncer, enfermedades cardiovasculares, daños neurológicos, deterioro cognitivo, transtornos de sueño, infertilidad, estrés oxidativo, entre otros" y sitúa a " los niños, las personas mayores y la embarazadas" como especialmente vulnerables a este tipo de radiación.

Asimismo se promociona el movimiento Stop 5G y se pide una moratoria al despliege de la tecnología 5G hasta que no se sepa con certeza que no afecta a la salud y al medio ambiente.

Las críticas al contenido del texto, han llegado desde el propio gobierno municipal de Colau y el teniente de alcalde, el socialista Jaume Collboni rechaza el contenido del texto " No hay sociedad moderna, ni ciudad moderna que no se plantee implantar el 5G, porque ahí esta todo. Van las infraestructuras, va la comunicación, y va la prosperidad de nuestra economía"

El artículo es una total invectiva al Mobile, a un mes de su celebración en la Ciudad Condal. Hoy mismo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso ha retado a Colau y apostar por llevarse el Mobile a Madrid. Colau ha replicado a Ayuso, via twitter, de alimentar la confrontación y la polémica y dice que este no es el camino.