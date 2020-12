Cs llevará a Fiscalía documentos que supuestamente prueban contratos irregulares de Laura Borràs

El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha anunciado que el partido llevará a Fiscalía unos documentos a los que han tenido acceso que supuestamente prueban que la portavoz de JxCat en el Congreso y candidata a las elecciones catalanas, Laura Borràs, "estuvo contratando indebidamente a su amigo" durante su etapa en la Institución de las Letras Catalanas (ILC) y que hay evidencias de que hubo un sobrecoste.

Carrizosa sostiene que del año 2015 al 2017 Borràs estuvo realizando contratos irregulares con un amigo y que cuando cambia de interventor, este le dijo: "Estos contratos no te los puedo validar, porque lo tendría que haber hecho el CTTI en virtud de la norma de 2011".

"Y entonces ella se puso en contacto con el CTTI para que le permitiera pagar igualmente a su amigo el precio de estos contratos", ha dicho Carrizosa, quien ha confirmado que esta documentación la ha obtenido a través de la Generalitat de Catalunya y que, por tanto, no se puede poner en duda que sea cierta, ha dicho.

Además, ha señalado que en los documentos también se acredita que hubo un sobrecoste por servicios, porque cuando los contratos se empiezan a hacer en 2017 "hay un bajón enorme en lo facturado: el CTTI hacía por algo más de 2.000 euros lo que en las facturas el amigo de Borràs cobraba 20.000 euros por servicios asimilables".

Al ser preguntado por el motivo de presentar esta documentación a Fiscalía y no optar directamente por la denuncia, Carrizosa ha dicho que estos documentos los llevarán a Fiscalía porque entienden que "son cuestiones nuevas que ellos pueden no tener conocimiento aún, pero que no son hechos nuevos".