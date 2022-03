Lleida está sin autobuses urbanos por la huelga de la plantilla

Los 21 autobuses urbanos que tenían que circular este viernes como servicios mínimos durante la huelga convocada por el comité de empresa de Autobusos de Lleida --un 46% de la oferta habitual-- no han salido de las cocheras.

El gerente de Autobusos de Lleida, Carlos Soldevila, ha asegurado que no ha circulado ningún autobús urbano porque los piquetes de la huelga convocada por el comité de empresa "no han dejado que salieran los servicios mínimos".

Los sindicatos CC.OO y UGT han cifrado el seguimiento en el 100% y han explicado que los conductores de los servicios mínimos no se han subido a los autobuses.

"No es cierto que los autobuses no han salido por los piquetes, no han intentado salir", ha afirmado el presidente del comité de empresa y representante de CC.OO., Paco Morales.

"Había servicios mínimos, pero no sé por qué los autobuses no han salido. Nosotros nos hemos presentado delante de las cocheras como piquetes informativos. Al principio la empresa quería sacar un autobús, pero lo han vuelto a aparcar", ha afirmado el portavoz de UGT, José Luis Herreruela.

Los sindicatos reclaman a la empresa el incremento salarial de 2022 --un 7%, el IPC más medio punto-- y han convocado otra jornada de paro para el 22 de abril.