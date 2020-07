Lleida desobedece a Torra y los bares abren a pesar del decreto de confinamiento total

Continua y aumenta el desconcierto en Lleida. Esta mañana han abierto los bares que ayer cerraron y hoy es un día normal, a pesar del decreto de la Generalitat del confinamiento domiciliario y el cierre de establecimientos de hostelería. "Hasta que el abogado no me diga que cierre, yo voy a abrir", apunta José Luis, propietario de un bar en el Paseo de Ronda de Lleida. Una opinión compartida por todos los bares que hoy han abierto sus puertas, a la espera de noticias. Y es cada día cuenta "si cerramos lo pasaremos muy mal, las facturas hay que pagarlas, cada jornada de cierre es aproximarnos a no poder abrir nunca más" señala Miguel Ángel, que mira a su terraza instalada en la Avenida Doctor Fleming y que se llena de clientes.

Ana, propietaria de un bar en la Zona Alta de Lleida, suplica a Torra otras soluciones para detener el brote de coronavirus "no entiendo por qué no podemos pasar a la Fase 2, trabajar con limites en la terraza y poder subsistir. Si cerramos nos hundimos y quizá ya no podamos abrir nunca más"

Mientras el Boletín Oficial de la Generalitat ya publica el decreto ley para dar sustento jurídico a los cierres y restricciones de movilidad. El decreto indica que las medidas" de limitación a la actividad, del desplazamiento de las personas y de prestación de servicios", aplicables durante 15 días prorrogables, necesitarán basarse en un informe emitido por la Agencia de Salud Pública en el que se acredite la situación actual de riesgo de contagios.Aunque la resolución formulará normalmente recomendaciones, se pueden imponer medidas obligatorias.

En la evolución de la pandemia en Lleida, los hospitales de la ciudad suman 2 nuevos hospitalizados, que ascienden ya a 110 ingresados por Covid- 19. Según han informado el Departamento de Salud, el hospital Arnau de Vilanova, es el centro que ha registrado los nuevos ingresos, uno de ellos en la UCI, (7 en total) y otro en planta, para un total de 58 enfermos ingresados. Los otros hospitales de Lleida, se reparten hasta los 110 actuales los ingresos