Lío en JxCat: La Diputació de Girona responde a Josep Costa: "Podemos ajustar las explicaciones a su nivel"

El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa (JxCat), ha defendido que las diputaciones son la primera institución que debe desaparecer, y desde la Diputación de Girona --gobernada por JxCat y ERC-- le han replicado que les decepciona su "ignorancia".

"La Diputación no es la tercera institución del país. Es la que debe desaparecer, como ya prevé el Estatut. Es prescindible: nadie tiene ni idea de lo que hace, bien o mal", sostuvo Costa días atrás en un tuit .

Lo dijo después de que ERC propusiera una moción de censura en la Diputación de Barcelona contra su presidenta, Núria Marín, después de que compareciese como investigada por presuntas subvenciones fraudulentas al Consell Esportiu de L'Hospitalet.

Desde la Diputación de Girona, en diversos mensajes en su cuenta de Twitter que han borrado este mismo martes, han respondido que les sorprende y les decepciona la "ignorancia" de Costa, y le han aconsejado concertar una visita a la sede de la corporación.

"Ofrecemos visitas a escolares y las explicaciones se pueden ajustar a su nivel", han asegurado en uno de dichos mensajes en Twitter.

"Es vergonzoso que personajes como usted ocupen un lugar tan preeminente en la Mesa del Parlament cuando afirma que no sabéis qué hacen las diputaciones. ¿Usted es profesor de Teoría Política y ni tan siquiera sabe qué hacen algunas instituciones del país?", han preguntado.

Según la entidad supramunicipal, las afirmaciones de Costa son una falta de respeto institucional, y por ello le han recomendado "salir del despacho" y pisar las comarcas de Girona para hablar con los alcaldes sobre si debe desaparecer la Diputación.

PETICIÓN DE CESE

Este mismo martes, Costa ha pedido el cese de la persona responsable del perfil institucional de la entidad en Twitter, tras asegurar que ya no le sorprende ni decepciona "ver cómo la gente pierde los papeles por sectarismo o por nervios preelectorales".

"Esconderse tras un perfil institucional para atacar a un adversario político es indigno e impropio de un servidor público", ha zanjado.

La Diputació no és la 3a institució del país. És la 1a que ha de desaparèixer, com ja preveu l’Estatut.

És prescindible: ningú no té ni idea del que fa, bé o malament.

Però benvinguda la moció de censura d’ERC. Servirà per aclarir si hi ha majoria per fer un govern alternatiu.