Linchamiento indepe por redes a un doctor que denuncia la exclusión del castellano en la Universidad Autónoma

Sorprende la virulencia y el grosor de los ataques de tuiteros independentistas a la figura del doctor Bruno Bimbi. Todo empezó con un artículo del profesor en el diario digital Ctxt, titulado ¿Cómo se dice xenofobia en catalán? y en donde el autor explicaba una situación vívida en la Universidad Autónoma de Barcelona a cuantas del uso exclusivo del catalán, a pesar de la presencia de inscritos en los cursos que desconocen el catalán.

Así de los once grupos de una asignatura obligatoria de varios grados son todos en catalán, aunque que en el web de la inscripción indique lo contrario. Y en este punto radica la controversia, porque según el autor alumnos latinoamericanos y asiáticos se quejaron de la utilización exclusiva del catalán, sin tener el conocimiento previo los alumnos de esta circunstancia.

Esta crítica ha provocado un alud de comentarios ofensivos contra Bruno Bimbi por los tuiteros independentistas. El profesor enumera algunos de los insultos recibidos "cotolengo", "burro", "rata" " indígena americano" entre otros comentarios denigratorios a nivel personal. El más repetido es la "invitación" para que se marche de Cataluña, como reconoce el propio Bruno Bimbi

Primero me critican por usar la palabra xenofobia, después me dicen que mejor me vaya a mi país. Queda claro.