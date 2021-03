El Liceu y La Boqueria conmemoran el nacimiento de Bach con la actuación de 22 músicos

El Mercat de la Boqueria de Barcelona ha acogido este miércoles la actuación de 22 violoncelistas en el marco de la iniciativa 'Bach in the Subways' que conmemora el nacimiento del compositor alemán Johann Sebastian Bach. En este contexto, cabe destacar que Barcelona, ha sido, según apuntan La Boqueria y el Gran Teatre del Liceu, la única ciudad española que se ha sumado a la iniciativa musical, y el mercado, el único espacio que la ha acogido.

'Bach in the Subways' es un movimiento que nació en 2011 en el metro de Nueva York. En la práctica, se trata de una corriente cultural basada en la interpretación de las melodías del compositor barroco Sebastian Bach, independientemente de la hora y el lugar en que se lleven a cabo. Sin embargo, debe cumplirse la condición de que se celebre en un espacio en abierto.

Otra característica definitorio del 'Bach in the Subways', gira en torno al carácter altruista de los shows realizados por los artistas, ya que no cobran absolutamente nada por las melodías que interpretan. De hecho, se trata de un certamen accesible para todo y el mundo y a coste cero.

Por otro lado, el gerente de la Boqueria, Òscar Ubide, ha asegurado que "unir el mercado con la cultura es muy importante para hacer barrio, hacer ciudad y hacer Raval". Mientras tanto, el director general del Gran Teatre del Liceu, Valentí Oviedo, ha afirmado que la colaboración "es una buena oportunidad para establecer un diálogo con el barrio y acercar la música clásica a todo el mundo".