El Liceu acogerá el Concurso Tenor Viñas pese a las "dificultades" de la pandemia

El Gran Teatre del Liceu acogerá la 58 edición del Concurso Tenor Viñas del 17 al 24 de enero de 2021 pese a las "dificultades" generadas por la alerta sanitaria mundial derivada de la pandemia de coronavirus.

Las audiciones preliminares se harán en formato audiovisual mientras que la segunda prueba y la semifinal, en formato presencial, las acogerá el Conservatori Superior de Música del Liceu entre el 17 y el 20 de enero, y el concierto de los ganadores se celebrará en el Liceu entre el 22 y el 24 del mismo mes.

Un total de 477 cantantes de 55 países distintos se han inscrito para participar desde diferentes ciudades: Beijing, Berlín, Londres, Los Ángeles, Madrid, Milán, Moscú, Nueva York, París y Barcelona.

De hecho, desde el Liceu ha reivindicado que "los principales teatros de ópera del mundo han unido esfuerzo para mantener vivo el prestigioso certamen", que repartirá un total de 115.000 euros en premios.

En concreto, los teatros son: National Centre for the Performing Arts of China de Beijing, Deutsche Oper de Berlín, Teatro alla Scala de Milán, The Metropolitan Opera House de Nueva York, Los Angeles Opera de Los Ángeles, Opéra National de París, Royal Opera House Covent Garden de Londres, Bolshoi Theatre of Russia de Moscú, Teatro Real de Madrid y el Liceu de Barcelona.