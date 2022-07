Se levanta el confinamiento parcial en municipios del Bages, en el incendio que arrasa a 1.600 hectáreas

Protección Civil de la Generalitat ha decretado el levantamiento parcial del confinamiento por el incendio de Pont de Vilomara (Barcelona) este lunes al mediodía, que hasta el mediodía afectaba a 4.500 vecinos.

Se acaba la obligación de confinarse en Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar y Navarcles (Barcelona) y se mantiene en Rocafort --en el municipio de El Pont de Vilomara-- y la urbanización de Les Brucardes --en Sant Fruitós del Bages--.

El incendio de Pont de Vilomara ya ha afectado más de 1.614 hectáreas y decenas de casas, mantiene a 200 vecinos evacuados y a los residentes de Rocafort y la urbanización de Les Brucardes --en Sant Fruitós del Bages-- confinados.

Los 200 desalojados por el fuego de Pont de Vilomara (Barcelona) pueden acceder a sus casas acompañados de parejas de los cuerpos de emergencias para recoger "cosas que sean esenciales". En una primera valoración, se estima que 17 casas de la urbanización River Park están quemadas y que en la zona de Les Brucardes el fuego ha afectado a estructuras de 2 casas. De las 200 personas de ambas urbanizaciones que esta noche han dormido fuera de sus casas, 58 lo han hecho en los centros habilitados, en los polideportivos municipales y el resto en casas de familiares y amigos.

El drama del fuego:" Es terrible, mi madre llorando y los vecinos con mangueras"

La cercanía del fuego en los núcleos urbanos ha provocado escenas de miedo y de mucha preocupación "es terrible ver como las llamas se acercan. No se lo deseo a nadie, mi madre se puso a llorar, era una situación muy complicada, con los vecinos con mangueras y cubos de agua", relata Rosa, 35 años, vecina del Pont de Vilomara. La afectada, regenta con su familia una casa rural en la zona, " ahora hay ciudadanos daneses, me dicen que están tranquilos y encerrados en la casa. Yo no puedo ir, porque la carretera está cortada"

Rosa, afirma en la Cadena Cope, lo confirmado por los Agentes Rurales que detrás del incendio esta la acción, ya sea por imprudencia o por una acción provocada, "en el pueblo se comenta, que el incendio ha sido provocado. Si es así, pienso que ojalá lo cogan al autor o autores, porque no tienen perdón".

