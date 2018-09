Lesmes llama a defender la democracia ante los futuros jueces.

El presidente del Tribunal Supremo Carlos Lesmes ha hecho un llamamiento a defender las instituciones y la democracia para sostener el estado de Derecho. Lesmes se ha mostrado contundente ante posibles injerencias en el poder judicial"Ningún poder público puede anteponer sus designios para la resolución de conflictos,porque se tiene que aplicar la mayoría,que esta plasmada en la ley".

El presidente del Supremo, ha presidido la inauguración del nuevo curso en la Escuela Judicial de Barcelona, que este año esta formada por 32 alumnas y 28 alumnos.Los futuros jueces han jurado y prometido la confidencialidad en los juicios, que como jueces en práctica partiparan durante el año.

En su discurso, Carlos Lesmes ha defendido que hay que proteger la democracia" la democracia no és nunca una conquista para siempre, és preciso preservarla cada día. La historia nos demuestra que cuando una sociedad no se encuentra vigilante, no hace caer el peso de la ley ante signos poco tolerantes o abusos,cualquier cosa puede pasar"

En su bienvenida el Presidente del TSJC, Jesús Barrientos pidió a los alumnos que se integren en la Cataluña real,acogedora y positiva.Barrientos insistió que la plena independencia, descansa en la autoridad judicial y destacó la importancia de la formación continuada para los jueces.