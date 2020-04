La Asociación Catalana de Llars d'Infants denuncia el abandono de la Generalitat y del Gobierno Central por su delicada situación. El cese total de la actividad ha obligado a la mayoría de las 529 llars d'infants privadas que hay en Cataluña han presentado un ERTE. Agrupan a 6.000 trabajadores especializados en la educación de 0 a 3 años. La situación es de máxima gravedad y está en juego la supervivencia del sector, con 30.000 alumnos de 0 a 3 años.

La portavoz de la Asociación, Mireia Catalá denuncia el trato de la Generalitat " es como si no existiéramos. No hemos podido tener ni un solo contacto informal. No tienen ninguna consideración ni por las familias ni, y es lo más grave, por los 30.000 niños y niñas que están en nuestros centros". La Generalitat debe 3 millones de euros de subvenciones otorgadas para el curso 2018-2019 que todavía no están pagadas. El sector reclama el urgente ingreso de este dinero y la tramitación y el pago por vía de urgencia de las subvenciones de este curso, que son similares. Si este dinero no se recibe el sector está en peligro " es un momento de máxima gravedad. Si no hay ayudas inmediatas, puede llegar a ser irrecuperable" alerta Catalá. Lo que piden es el pago de 6 millones de euros en subvenciones comprometidas para salvar los empleos y continuar con su tarea cuando vuelva la normalidad.

Pero solo el 40% de los centros pueden acogerse a las subvenciones y ante la profundidad de una crisis inesperada, la Asociación pide" la condonación temporal de algunas obligaciones tributarias y recuperar a nuestros trabajadores, muchos ahora en ERTE, a través de una línia de ayudas y bonificaciones a la contratación".

Peticiones que no han sido escuchadas por el Conseller Josep Bargalló, que no ha recibido a los miembros de la Asociación" nos tenemos que enterar por las noticias. Somos parte del sistema educativo y solo pedimos respeto por lo que aportamos a la sociedad", subraya la portavoz Mireia Catalá.

La importancia de las populares llars d'infants es capital en muchas ciudades, porque complementan la oferta pública municipal y amplían las plazas de 0 a 3 años. Ahora su continuidad corre peligro por la crisis del coronavirus.