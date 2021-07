Ada Colau ha presentat en els últims dies una de les mesures impulsades pel consistori de Barcelona, la creació d'un 'Centre de Noves Masculinitats'. Segons Colau, l'augment d'agressions LGTBI-fòbiques està molt vinculat a un "model de masculinitat patriarcal" que cal revisar.

Daniel Arasa, president de Plataforma per la Família, s'ha mostrat contrari a aquesta acció emmarcada dins de les diferents iniciatives que el consistori ha impulsat per reivindicar la diversitat sexual i de gènere, així com prevenir i combatre l'LGTBI-fòbia. En paraules del president de la plataforma, "l'home també ha de tenir sentiments i ser respectuós" però que aquest fet no s'aconseguirà amb iniciatives tan "absurdes" com la proposada per l'alcaldessa de Barcelona. A més, Arasa ha afirmat que aquest tipus de propostes "imposen una idea errònia sobre la concepció de gènere".

El nou pla específic de l'Ajuntament per combatre la LGTBI-fòbia es basarà en quatre eixos principals: l'educació, la cultura, l'àmbit comunitari i l'àmbit laboral.