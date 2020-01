Les dones ja creen el 45% de les noves empreses a Barcelona

Avui toca parlar dels emprenedors, dels autònoms, dels homes i les dones que hi han al darrera dels negocis de Barcelona. L'oficina d'Atenció a les Empreses de Barcelona activa ha publicat que restaurants, bars, lloguer de trasters, perruqueries canines o centres de tatuatge són els negocis que durant el 2019 van ser més sol.licitats. Es van crear 630 empreses noves a Barcelona l'any passat. El 45% de persones que hi ha darrera aquestes noves empreses, són dones. Xifres que demostres que Barcelona és una ciutat viva i que continua creixent. A Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem volgut parlar amb el Jaume Baró, el director del servei d'empreses de Barcelona Activa. “Barcelona és una ciutat amb un dinamisme empresarial molt alt, les dades de creació d'empreses d'aquest 2019 així ho demostren”. Sobre l'augment significatiu del nombre de dones que es decideixen a obrir la seva pròpia empresa, el Jaume ens diu que “portem també uns anys amb molta insistència a l'hora de fomentar l'empresaria femenina. Hi ha un “gap” entre el que és la creació d'empreses per part d'homes i per part de dones, i des de Barcelona Activa portem anys intentant fomentar que les dones crein també negocis. La xifra del 45% de dones que hi ha darrera la creació de noves empreses demostra que anem pel bon camí” Entre les demandes que s'han fet a Barcelona Activa per muntar nous negocis, continuen havent les més “clàssiques”, com consultes per muntar un bar, un restaurant, un comerç d'alimentació... però també entre els negocis de nova creació destaquen els trasters, les perruqueries canines, els centres de tatuatge... “Tot el que és el sector servei dedicat a les persones i també als animals de companyia és un sector que està creixent molt els darrers anys i rebem moltes consultes al respecte. Barcelona s'está especialitzant en ser una ciutat dedicada als serveis a les persones”