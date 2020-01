Les ampolles d'aigua reutilitzables són un niu de microorganismes

Les ampolles d'aigua reutilitzables poden contenir bacteris si no les rentem.Ho ha dit avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra , Lluís Riera,expert en seguretat alimentària i director de la consultora Saia. Riera ha destacat que hi ha prous motius per evitar el consum d'ampolles basicament de plàstic d'un sol ús perque contaminen i acumulen ,igual que les de vidre, microorganismes que poden fer mal al cos humà.

El director de Saia ha comentat que “ Si omplim aquestes ampolles amb liquids que no són aigua, com ara llet,sucs,cafè o brou, hi ha més possibilitats que hi hagin més bacteris perquè en aquests líquids hi ha més proteìnes”. Tot plegat l'expert en seguretat alimentària ha recomenat rentat aquestes ampolles en el rentavaixelles.

