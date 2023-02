Laura Borràs encara este viernes el juicio por presuntamente fraccionar contratos en la ILC

La presidenta de Junts, Laura Borràs, encara a partir de este viernes el juicio en el que está acusada de fraccionar 18 contratos para encargarlos a un amigo sin tener que licitarlos cuando ella dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

El beneficiario de estos contratos, Isaías H., también está acusado y su defensa negocia con la Fiscalía un acuerdo para rebajar su condena a cambio de una confesión que entonces señalaría a Borràs, que afronta una petición de seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y multa de 144.00 euros por presuntos delitos continuados de prevaricación y falsedad documental.

Ante esta negociación y la del también acusado Andreu P., la defensa de Borràs ha presentado este jueves un escrito al TSJC en el que considera a los otros dos acusados como "coacusadores" junto a la Fiscalía, y ha pedido al tribunal intervenir durante el juicio en último lugar, como corresponde a las defensas.

El juicio girará en torno a 330.442,65 euros en contrataciones de la ILC, que se adjudicaron en 18 contratos menores, seis de ellos directamente a Isaías H. por un total de 112.503,50 euros, uno al también acusado Andreu P. y el resto a distintas empresas --Isaías H. era socio de dos--.

La acusación provisional de la Fiscalía --que puede cambiar durante el juicio-- también pide para Isaías H. seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y, en su caso, una multa de 72.000 euros.

Para Andreu P., que supuestamente lo ayudó a preparar los presupuestos y facturas que presentaba a la ILC, el fiscal reclama tres años de cárcel, 10 de inhabilitación y multa de 30.000 euros.

Borràs llegará el viernes al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) arropada por diputados y miembros de la dirección de Junts, que ha convocado una protesta a las 9.30 ante el tribunal para apoyarla, y de una delegación de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) liderada por su vicepresidente, Jordi Pesarrodona.

En cambio, ERC y la CUP no la acompañarán y achacan su ausencia a que la causa no está relacionada con el proceso independentista, a diferencia de otras ocasiones en las que, desde 2017, sí han protestado juntos contra multitud de citas judiciales relacionadas con el 1-O, y tampoco habrá representantes del Govern, mientras que el Parlament no se ha pronunciado sobre el caso y la Mesa no lo abordó en la reunión del martes, y Òmnium Cultural no ha concretado por ahora si acudirá.

Esta causa ha comportado a Borràs la suspensión como presidenta del Parlament --la Mesa le aplicó un artículo del reglamento de la Cámara que lo prevé cuando se abre juicio a un diputado por delitos de corrupción-- y el resultado de la sentencia, que podría llegar antes de las elecciones municipales en mayo, también tendrá repercusiones en su futuro político tanto en la institución como previsiblemente en el partido que preside, aunque el fallo podrá recurrirse en el Tribunal Supremo.

La primera sesión del juicio está reservada para el trámite de cuestiones previas, en el que la defensa de Borràs tratará de invalidar los correos electrónicos que intercambió con Isaías H. y que muestran cómo, supuestamente, habían acordado repartir en contratos pequeños encargos más grandes, y otros en los que ella le insta a hacer varios presupuestos a distintos nombres para presentarse a los procedimientos de contratación.