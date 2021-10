Laura Borràs emplaza a Meritxell Batet a "respetar la autonomía" del Congreso

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha emplazado este viernes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a "respetar la autonomía" de la Cámara Baja frente a las "injerencias" de los tribunales.



En una visita a Torrebesses (Lleida), donde se ha reunido con la Asociación de Micropueblos de Cataluña, Borràs se ha referido a la decisión de Batet de comunicar a Alberto Rodríguez la pérdida de su condición de diputado de Unidas Podemos, tal como le ha requerido el último oficio enviado por el Tribunal Supremo, que lo ha condenado a una pena de prisión conmutable por multa y a una pena accesoria de inhabilitación por un delito de atentado a agente de la autoridad.



Borràs ha querido enviar a Batet un mensaje "de presidenta a presidenta": "Lo que debe hacer es respetar la autonomía de su cámara, como yo intento respetar la autonomía de la cámara legislativa de los catalanes", ha subrayado.



"Yo he reivindicado siempre y he ejercido siempre como presidenta del Parlament la independencia de los poderes, la preservación de la separación de poderes y la no injerencia de las instancias judiciales en otros espacios como el legislativo", ha remarcado.



Borràs ha recordado que el independentismo ya ha vivido situaciones parecidas a la de Alberto Rodríguez: "No podrán decir que no hubo suficientes gritos de atención sobre esto".



"El Estado español, para preservar la unidad de España, está dispuesto a poner en peligro los estándares democráticos", ha denunciado.