L'Associació de Centres Comercials de Catalunya calcula pérdidas de 500 millones de euros por el cierre

L'Associació de Centres Comercials de Catalunya calcula pérdidas de 500 millones de euros entre sus centros asociados por el cierre de las tiendas a raíz de la pandemia de la Covid-19 y que les ha impedido comenzar con la campaña de Navidad. En un comunicado después de que este jueves el Procicat decidiera prorrogar el tramo 1 por el empeoramiento de los datos epidemiológicos, recuerdan que son "la única actividad cerrada desde el 30 de octubre" y que ya no pudieron abrir por Black Friday.

Los comerciantes reclaman poner fin a "esta discriminación" aunque Catalunya no pase de tramo y advierten que afecta a más de 3.400 pymes y 70.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. "Se ha demostrado que no hay una relación entre centros comerciales cerrados y un incremento de la RT. No somos un foco de contagio", subraya la AECC, que añade que los centros cumplen con todos los protocolos de seguridad.

Concretamente, recuerdan que controlan el aforo, obligan a llevar mascarilla, a respetar la distancia de seguridad y la desinfección de manos. Este jueves, el Gobierno planteó no pasar a fase 2 del plan de desescalada el próximo lunes por el incremento de los indicadores de Covid-19 que se está registrando en los últimos días. Según los datos de ayer, se ha notificado una velocidad de contagio (Rt) de 0,92, dos centésimas por encima el límite fijado para pasar a la siguiente fase.