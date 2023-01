Las VTC tradicionales exigen estar en la misma mesa de negociación que el taxi: "Está en juego nuestro futuro"

Este jueves, el sector del taxi se ha reunido con la Conselleria de Territorio para continuar trabajando en una serie de medidas para impulsar más sanciones ante incumplimientos del sistema tarifario y actualizar el Decreto Ley de empresas de mediación de taxis. En la propuesta de Territori, también se plantea consensuar con AMB una modificación para "establecer condiciones específicas" y expedir permisos en los titulares de las VTC tradicionales. Ahora bien, este sector, por ahora, no tiene constancia de las medidas que se plantean. Se ha pronunciado su portavoz, RomanLlort, que ha lamentado no poder tomar la palabra en estas decisiones: "Está en juego nuestro futuro, y no estamos convocados, no lo podemos permitir".



A pesar de mostrarse insatisfecho, Llort también ha reconocido que el sector se apartó de la negociación en un inicio, pero que ahora quieren estar en la partida. El sector de las VTC defiende que no puede estar regulado con la misma normativa que los coches de las plataformas como Uber o Cabify, y lamenta que al querer resolver el conflicto con estas multinacionales se ha perjudicado un sector especializado en servicios privados como viajes de inversores o celebridades, casamientos o entierros: "En los años en que se hacía esta ley solo había el taxi haciendo la normativa a su medida. Hagamos autocrítica, ahora tenemos una unión más grande y vamos a por todas".



La patronal de las VTC tradicionales ha amenazado con movilizaciones y marchas lentas en los próximos días si no se los escucha.