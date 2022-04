Las residencias de gente mayor reducen las cuarentenas y levantan restricciones

Los departamentos de Salut y Drets Socials han acordado recuperar la normalidad convivencial y las actividades en los centros residenciales de la gente mayor, pero manteniendo ciertas medidas de prevención y seguridad. Con estos elementos se establece que los residentes que estén en contacto estrecho con una persona infectada por la COVID, independientemente de si se encuentra vacunado, entonces no tendrán que hacer cuarentena.

Así mismo, los contactos estrechos que hayan pasado el coronavirus en los noventa días previos podrán estar en espacios comunes y participar de las actividades habituales de la residencia, siempre que se asegure una ventilación adecuada.

Sin embargo, sí se harán pruebas para detectar posibles casos asintomáticos; tendrán que utilizar mascarilla quirúrgica y, si no es posible, mantener la distancia de seguridad y la ventilación correcta. Si tienen que compartir espacios comunes como el comedor, la sala de estar, o los gimnasios, tendrán que hacerlo en horarios diferentes y se tendrá que desinfectar posteriormente.

Los aislamentos de las personas residentes con coronavirus pasan a ser de cinco días si no se presentan síntomas en las 24 horas anteriores. Los profesionales que hayan sufrido el virus también se reincorporarán después de cinco días, si no se tienen síntomas y después de dar negativo en un test de antígenos.

Por otro lado, ya no se exigirá un número máximo de ingreso de nuevos usuarios, aunque en el caso de que se ingrese una persona asintomática no vacunada, con una pauta de vacunación incompleta o que no haya pasado la enfermedad en los últimos 90 días, se tendrá que guardar un periodo de cuarentena de diez días en zona amarilla y se le herá una prueba de COVID.

En relación a las visitas, se normalizan las de todos los residentes sin limitación de personas, ni de número de visitas, ni de lugar, pero con mesuras de protección individual y buena ventilación en los espacios. También se promueve la participación de acividades habituales de los centros residenciales y las salidas de los residentes que no sean contacto estrecho o positivos en coronavirus.

Se recomienda mantener los grupos estables de convivencia y se mantiene temporalmente los cribajes a los profesionales, voluntarios o alumnos en práctivas, semanalmente o cada quince días, si no cumplen con este requisito.

Los centros de día de gente mayor no integrados en residencias, las residencias y los servicios de atención diurna para las personas con discapacidad, hogares residenciales y hogares con soporte temporal o permanente para las personas con problemática social derivada de una enfermedad mental no se consideran de manera general ámbitos vulnerables y se tomarán las mismas actuaciones y medidas que la población general. En esta línea, se ha actualizado también el documento de medidas dirigidas a estos centros y servicios.