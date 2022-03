Las prisiones catalanas integrarán escuelas de oficios para facilitar la reinserción laboral de expresidiarios

El departamento de Justicia pondrá en marcha una escuela de oficios y trabajo en todos los centros penitenciarios del país para facilitar que los reclusos puedan reinsertarse laboralmente una vez salen de prisión. Así lo ha anunciado la consejera Lourdes Ciuró, que este jueves ha participado, junto con la chef Ada Parellada, en un curso de cocina en el centro penitenciario Quatre Camins en el marco del curso de restauración que imparte el CIRE. Los participantes que aprueben los cursos obtendrán un título homologado en toda la Unión Europea, abriendo así el abanico de opciones de encontrar trabajo. Según datos del departamento, más de la mitad de participantes en cursos de estas características encuentran trabajo en lo que se han formado dentro de la cárcel.



Ciuró ha explicado que se trata de una iniciativa que se pondrá en marcha en todos los centros penitenciarios este mismo año, dado que se ha demostrado que lo que se aprende en el centro refuerza las posibilidades de encontrar trabajo una vez se sale de él. "Es muy importante que el cumplimiento de la pena vaya acompañado de herramientas para poder ganarse la vida una vez salgan, y ahora empezamos a poner en práctica la escuela de oficios y trabajos en todas las cárceles", ha señalado la consejera.



Por ello, el departamento ya tiene listo el mapa de formación tanto en las prisiones como en los centros de justicia juveniles. A través de los fondos Next Generation, además, se reforzará la capacidad tecnológica para poder, entre otros, que un formador desde un centro penitenciario dé clase a otros centros gracias a una conexión de fibra óptica óptima.



Con esta escuela, se propondrán cursos a los reclusos de unos tres meses de duración, y al terminarlos obtendrán un título homologado para poder trabajar en toda la UE y con la misma validez como si lo hubieran realizado en una escuela de adultos: "Puede que una persona que sea de fuera quiera volver a su país, y lo podrá hacer y buscar trabajo", añade Ciuró.



PROYECTO YA EN MARCHA



La consellera lo ha dicho desde el centro penitenciario Quatre Camins, donde este jueves por la mañana la chef Ada Parellada ha impartido una clase magistral, para elaborar brandada de bacalao, a seis participantes del curso de cocina que el Centro de Iniciativas para la Reinserción ( CIRE) ofrece a los internos. La clase forma parte del curso de operaciones básicas de restaurante y bar, cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), que permitirá a los internos que le superen conseguir un certificado de profesionalidad homologado por el Servicio Público de Empleo de Cataluña.

"El curso les permite aprender cómo trabajar en la cocina, servir cafés, encargar pedidos o emplatar, y les sirve para que cuando salgan en tercer grado puedan tener una experiencia que no tenían previamente y puedan optar a puestos de trabajo como el de camarero o el de ayudante de cocina", explica la directora del CIRE, Anabel Marcos. En este caso se trata de un curso de hostelería, pero las opciones formativas que se ofrecen se intenta que coincidan con las demandas laborales actuales, con la perspectiva de realizar cursos próximamente vinculados con la tecnología.



Ada Parellada ha acompañado a los seis participantes en la elaboración del plato, dándoles consejos y trucos para facilitar algunos trabajos e incluso para garantizar la seguridad del cocinero, por ejemplo, a la hora de manipular cuchillos. La experiencia, dice, ha sido enriquecedora para ella para ver cómo funciona un taller de estas características y romper una barrera: "Muchos empresarios tenemos ciertos temores a la hora de contratarlos, pero si están en libertad es porque hay todas las garantías, la sociedad debemos hacer un esfuerzo por desestigmatizar la estancia en prisión", ha destacado.



Los participantes, por su parte, se han mostrado muy ilusionados con la presencia de Parellada, que en todo momento ha mantenido un tono divertido pero a la vez contundente a la hora de dar órdenes sobre el mármol. Javier Fernández, uno de los internos, cree que el curso le abrirá puertas de cara a entrar en el mundo de la hostelería. "Me aporta mucho, porque me quedé dos veces a las puertas de montar un pequeño restaurante y vi una oportunidad en el nuevo curso", explica. De profesión transportista, cree que ahora podrá dar el paso con un título bajo el brazo.



Aimad Afattach, por su parte, cree que es una gran opción teniendo en cuenta cómo está el mercado laboral. "Al principio de la pandemia muchos camareros tuvieron que dejar el trabajo, y ahora mismo hacen mucha falta, así que me brindaron esta oportunidad y decidí salir adelante", explica, asegurando que tiene esperanzas de encontrar trabajo una vez salga de prisión.