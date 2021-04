Las primeras visitas por salud mental bajaron un 8% en menores y un 13% en adultos en 2020

Las primeras visitas a la atención ambulatoria de salud mental y adicciones en Catalunya en 2020 se redujeron un 8% en el ámbito infantil y un 13% en el ámbito de los adultos respecto al año anterior.

"Mejorar la accesibilidad a los centros de salud mental es un reto de futuro", ha defendido el director del Plan director de salud mental y adicciones de la Conselleria de Salud, Jordi Blanch, en declaraciones a Europa Press.

Blanch ha concretado que los Centros de Salud Mental de Adultos (CSMA) han atendido 43.756 primeras visitas frente a las 50.362 de 2019; mientras que los Centros de Salud Mental de Infantil y Juvenil (CSMIJ) han atendido 23.330 primeras visitas, 25.395 en 2019.

Blanch ha atribuido este descenso de las primeras visitas al "miedo al desconocimiento" del ámbito asistencial vinculado a la salud mental, al que se le ha añadido, según Blanch, el miedo a la infección por Covid-19.

De hecho, ha recordado que durante el confinamiento de la primera ola las primeras visitas se redujeron un 40% respecto al periodo de marzo a junio de 2019, con lo que ha reivindicado que "se ha ido normalizando".

"Ya veremos que pasa en 2021", ha alertado Blanch, que ha previsto que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia puedan repercutir en la salud mental de la población como sucedió con la crisis económica de 2008.

Blanch ha aclarado que, pese a que existe la posibilidad de que las patologías vinculadas a la salud mental "se incrementen a partir de este año y el que viene", ahora hay —ha dicho— más recursos en este ámbito asistencial que en 2008.

PATOLOGÍAS

Por patologías, Blanch ha precisado que en el ámbito infantil y juvenil la que más se ha incrementado ha sido el trastorno de conducta alimentaria (TCA), con un 26% más respecto a 2019, pasando de 599 primeras visitas a 753.

Por otro lado, las primeras visitas por trastornos adaptativos han sido las que más prevalencia han tenido entre los menores catalanes en 2020 pese a descender un 19% respecto a 2019 —2.782 frente a las 3.435 del año anterior—.

Asimismo, entre los menores de edad también se han incrementado un 11,88% las primeras visitas por reacciones agudas al estrés (179 en 2020 y 160 en 2019) y las primeras visitas por trastornos bipolares un 16,67% (21 en 2020 y 18 en 2019).

Respecto a la atención de adultos, los trastornos depresivos han sido los más diagnosticados en primera visita en 2020 pese a descender un 23% respecto a 2019, pasando de los 12.015 casos el año anterior a 9.252 en 2020.

En adultos se han incrementado los diagnósticos de TCA en primera visita un 5% (581 en 2020 y 554 en 2019) y un 6% los trastorno del sueño (71 en 2020 y 67 en 2019).

CONDUCTA SUICIDA

Catalunya ha registrado 4.280 episodios de conducta suicida en 2020: 3.679 en adultos (un 8,4% menos que en 2019) y 601 en menores (un 27,1% más que en 2019), según cifras del Registre Codi Risc Suïcidi.

De estos 4.280 episodios registrados, 2.225 han sido de riesgo alto; 968 de riesgo medio; 985 de riesgo bajo; y 102 sin riesgo aparente.

Blanch ha aclarado que estos episodios son solo aquellos casos de tentativa de suicidio que el sistema llega a registrar a través de las urgencias hospitalarias, pero aquellos episodios que suceden en el domicilio no constan en el registro.

ATENCIÓN TELEMÁTICA

Por otro lado, Blanch ha explicado que el seguimiento de las personas que ya estaban vinculadas a los CSMA y CSMIJ se ha mantenido porque han impulsado la atención no presencial a través de llamadas telefónicas y terapias de grupo virtuales, entre otras actividades telemáticas.

De hecho, Blanch ha destacado que, a raíz del despliegue de la herramienta gestioemocional.cat --impulsada durante la pandemia--, se ha incrementado un 60% la atención telemática entre la aplicación virtual y las llamadas al servicio telefónico 061 Salut Respon.

FUTURO

El director del Plan director de salud mental y adicciones ha reivindicado el esfuerzo para dotar de más recursos la atención a la salud mental y ha concretado que se ha alcanzado "un 90% de los recursos previstos en los últimos años" aunque ha descartado llegar al 100% este 2021.

"Continuamos sin llegar al 100% pero nos vamos acercando. Este año es difícil. El problema no solo es el dinero: ahora no hay suficientes psicólogos clínicos para poder contratar en Catalunya, aunque tuvieras el dinero no podrías", ha argumentado.

Blanch ha recordado que se han ampliado a 41 las plazas de psicología clínica --hasta ahora son cerca de una veintena-- pero hasta 2023 no empezarán a graduarse para que el sistema pueda contratarles.