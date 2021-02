El 41% de las personas mayores se sienten más solas durante la pandemia

Amics de la Gent Gran han publicado un informe hecho a 120 personas durante la primera quincena de julio donde se afirma que el 41% de las personas mayores se han sentido más solas durante el confinamiento. La encuesta ha revelado que el 59% de las personas mayores se han sentido más vulnerables durante la pandemia y la mitad aseguran que han tenido que cambiar sus hábitos.

El informe refleja que casi la mitad de los encuestados, un 49%, afirman que su sentimiento de soledad no ha cambiado con el de antes de la pandemia; lo que significa que estas personas quizá ya sufrían un gran sentimiento de soledad antes de la crisis sanitaria. Tan solo el 7% de las personas mayores asegura que no ha tenido nunca el sentimiento de soledad y el 41% afirma que este sentimiento ha aumentado.

Este sentimiento de soledad se asocia por un 43% a la disminución, limitación o ausencia de contactos sociales y personales; un 21% lo asocia a los sentimientos de angustia, vacío, tristeza o desesperanza; y, en tercer lugar, un 16% lo atribuye al aumento de la soledad en el aislamiento físico, ya sea por conflictos domiciliarios o vivir en inmuebles con condiciones que no son las más favorables.

Más de la mitad de los encuestados, un 53% considera que se ha discriminado a la población de gente mayor durante el confinamiento. De estas personas que se han sentido discriminadas, un tercio hacen referencia a un sentimiento general de abandono que ya existía previamente. El 26% cree que no han recibido la atención que necesitan, ni por parte de los servicios sanitarios o instituciones ni familiares; y, por último, el 16% lo achaca a la discriminación por las restricciones emitidas por las autoridades, ya sean las franjas horarias o la suspensión de las actividades.

�� Amelia: "He tenido mucha suerter con Carla". La Carla Farré és una persona voluntària que acompanya a l'Amelia des de uns mesos, i la visita un parell de cops per setmana. Moltes gràcies, Carla, per la teva solidaritat i per sumar-te a la lluita contra la soledat����