Las perlas de la operación contra el estado mayor del independentismo: Torra "es un subnormal profundo"

La Guardia Civil ha reflejado en los autos las conversaciones que mantenían los detenidos entre ellos y con las altas esferas del ámbito político catalán. De esas conversaciones se desprenden todo tipo de descalificaciones e improperios hacia autoridades estatales y personajes públicos. Estos son algunos de esos comentarios:

De Xavier Vendrell, exconsejero de ERC y empresario, al cual se le atribuye la dirigencia de la plataforma 'Tsunámi Democràtic', se descubren conversaciones inverosímiles; el detenido se refiere a Maite Aymeritch i Boltà, directora general de currículum y personalización del Departamento de Educación, como "una mala puta" por no querer prevaricar, según la Guardia Civil. A Marta Rovira le dijo: "con todo lo que yo he hecho por este país sin pedir nada a cambio y me están tocando los cojones por todo el tema del concierto, me están haciendo perder tiempo, ¡hostia! Agilizar esto un poco…llama a la Consejera de Salud por todo el tema de los laboratorios, llama al Bargalló (Josep, consejero de educación) y llama al Chakir (El Homrani, consejero de trabajo) por todo el tema de… de Villa Bugatti, que me desencallen lo de las subvenciones de la escuela y tal".

Otro detenido que la Benemérita sostiene como uno de los hombres más influyentes del estado mayor del independentismo, es David Madí, exmano derecha de Artur Mas; a Joaquím Torra lo llama "subnormal político profundo", "se folla" a Miquel Buch (exconsejero de interior) porque "no le han dejado hacer sus animaladas". Los investigadores creen que Madí sabía quien dirigía Tsunami Democrático aunque por teléfono aseguraba que lo hacía "Dios nuestro señor".

Quizá lo más impactante de las conversaciones entre los investigados es la cuestión de la presunta injerencia rusa que abanderaba según los agentes Víctor Terradellas, exresponsable de relaciones internacionales de CDC, que actuaba como interlocutor. En un audio Terradellas explica que "el jefe ruso" había ofrecido a Puigdemont "contar con diez mil soldados y pagar toda la deuda catalana" pero que el expresidente "se cagó en las bragas".