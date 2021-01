Las peluquerías salen a la calle y reclaman a Sánchez: "No podemos sobrevivir con el IVA al 21%"

En plena crisis económica en 2008 el Gobierno aprobó una subida del impuesto más directo al consumo, el IVA. Subió al 21% del impuesto al sector cultural, a las floristerías, y a las peluquerías entre otros sectores afectados por el aumento tributario. La crisis pasó, y se redujo el IVA en algunos sectores, pero no para las peluquerías que continúan pagando el 21%. Y en tiempos de pandemia la factura de impuestos es la misma.

En una convocatoria de ámbito nacional, los profesionales de las peluquerías se han concentrado este mediodía ante las delegaciones de Hacienda provinciales con un mensaje claro al Gobierno Central; volver al IVA del 10% para salvar sus negocios. Exigen al Gobierno de coalición una medida fiscal para reducir sus gastos mensuales.

En Lleida, un centenar de afectados se han concentrado en la Plaza Cervantes para exigir el IVA reducido. Mari Carmen Bussons, lleva 40 años de propietaria de una peluquería ubicada en el centro de la ciudad y describe la situación "nunca habíamos estado tan mal. Los servicios han bajado un 50% porque no hay bodas, ni cenas ni eventos. Todos los extras han desaparecido y la gente se arregla menos por la situación" lamenta la peluquera. Maribel reconoce que ha reducido su personal, de 4 trabajadores a 2 y reclama ayudas "solo pedimos reducir el IVA. La facturación ha bajado mucho, pero los impuestos nos ahogan y nos prometieron en 2008 que la subida era temporal. No hay reciprocidad".

Pilar regenta una peluquería en la localidad de Almenar. Reconoce que su situación es diferente de los locales de las grandes ciudades. Con una clientela más fija no ha perdido clientes, pero sí servicios que lastran la facturación "el cliente estira más, no se peina tanto porque no hay salidas sociales. Bajar el IVA es una necesidad urgente para sobrevivir el sector"

Los datos, que según el sector son preocupantes, apuntan que un 35% de las peluquerías en España están abocadas al cierre o a reducir sus plantillas a la espera de tiempos mejores para la sociedad.