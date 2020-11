Las novias del futuro serán digitales y con más interés en lo ético y sostenible, según VBBFW

Las novias del futuro serán digitales y con más interés en lo ético y sostenible, según el estudio 'Bridal Fashion, Sustenaible Style, Conscientious Business', encargado por la Valmont Barcelona Bridal Fashion Week (VBBFW) de Fira de Barcelona, en base a un cuestionario dirigido a 2.597 recién casadas de España, Francia, Italia, Reino Unido, México y Brasil, empresarios y profesionales del sector.

Según ha informado la VBBFW en un comunicado, el profesor del IESE Business School y encargado del estudio, José Luis Nueno, ha manifestado que el Covid-19 "ha acelerado el proceso de digitalización que ya estaba en marcha desde hace tiempo y que las generaciones más jóvenes (novias de la generación Z y Alpha) van a exigir".

En este marco, el profesor defiende que las empresas y detallistas deben trabajar de forma conjunta buscando nuevas fórmulas para alcanzar e impactar al consumidor final.

Por otro lado, "la sostenibilidad no es una moda pasajera, ha llegado para quedarse y así nos lo ha confirmado el consumidor", ha añadido Nueno, quien defiende que representa una oportunidad de diferenciación para muchas marcas y en el futuro a medio y largo plazo será un 'must have'.

De los resultados de los cuestionarios llevados a cabo con Bodas.net se desprende que el 18% de los recién casados encuestados ha reconocido haber prestado atención a la sostenibilidad del producto, comprando un vestido hecho con materiales sostenibles o interesándose por el compromiso social y/o medioambiental de la empresa.

COMPROMISO BRIDAL CON EL MEDIOAMBIENTE

Por otro lado, la mayoría (tres de cada cuatro novias) considera que las marcas de ropa deberían ser responsables de lo que sucede en el proceso de fabricación, y que deberían tomar medidas para asegurarse que la ropa se fabrica de una forma ecológica y respetuosa con el medioambiente.

El 93% de los entrevistados considera que el trabajo y sueldo digno de los empleados de la empresa es la principal variable en importancia.

Le siguen el compromiso medioambiental de la marca (78%) y el uso de materiales y tejidos sostenibles (77%).

LA DIGITALIZACIÓN, UNA NECESIDAD

El estudio no prevé que como consecuencia del Covid-19 aumente de forma significativa la compra de vestidos de novia online, pero sí que pronostica "la necesidad de una transformación digital, capaz de generar una nueva experiencia para la novia en el proceso de compra".

Tanto en la fase de búsqueda inicial y selección de marcas a visitar como en el momento sucesivo, o creando showrooms virtuales y citas previas por videoconferencia de estilistas con la novia, que se desplazará al punto de venta o taller sólo al final del proceso.