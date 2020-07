El 88% de las mujeres víctimas de ciberviolencias machistas no denuncian, según una investigación

El 88% de las mujeres víctimas de ciberviolencias machistas no denuncia, según un informe del Instituto Catalán de las Mujeres (ICD) a partir de una investigación del Grupo de Investigación Antígona de la UAB. La investigación se basa en 270 entrevistas online a mujeres y otras en profundidad a víctimas y expertos. De las 262 mujeres que contestaron, el 259 (98,9%) declaraba haber recibido al menos un tipo de violencia a través de las TIC y los insultos o expresiones denigrantes para ser mujer eran el más frecuente (54,6%).

En un 32,4% hubo acceso a cuentas o dispositivos sin consentimiento o manipulación de datos privados. En un 54,8% el autor era un desconocido y en un 45,2% de un conocido, de entre los que en el 62,4% de había habido una relación sexoafectiva. Entre estos en que había habido relación, en el 45,3% de los casos el agresor es la ex pareja, en un 15,45% la actual pareja y en un 1,7% una persona con la que había tenido alguna relación . En un 21,4% de los casos los agresores habían sido amigos o amigas, en un 145% compañeros de clase y en un 12% compañeros de trabajo.

Los agresores eran mayoritariamente hombres (79,69%) y fueron agresiones individuales en un 79% de los casos, grupales en un 27% y masivas en un 5,8%. Los daños mayoritarios son los de carácter psicológico (76%). Las formas más frecuentes de ciberviolencias machistas detectadas son los insultos o expresiones discriminatorias o denigrantes, el acceso a las cuentas sin consentimiento y manipulación de datos privados, amenazas por canales digitales, el contacto y el acoso a las mujeres o las personas de su entorno, el seguimiento y vigilancia de sus movimientos y el uso de información falseada para confundir y hacer daño.

La mayoría de las víctimas no denunció, aunque un 33% iniciaron algún tipo de consulta o asesoramiento legal privado. El delito por el que más se consultó fue el de 'stalking' (20%), que es el acoso a través de las redes. La investigación concluye que los principales obstáculos por los que no se denuncian estas situaciones son la ausencia de confidencialidad ya que no se permite la denuncia anónima y eso hace que muchas mujeres tengan miedo de las consecuencias. Otro es el anonimato de las personas agresoras que impiden su identificación, así como el hecho de que saben que la denuncia no detendrá la situación que están sufriendo.

Olga Paz, del Grupo de Investigación Antígona, explicó que también hay falta de información para que ni las mujeres ni los operadores jurídicos identifican estas formas de ciberviolencias como violencias machistas y como constitutivas de delitos. Además, hay una dificultad para encontrar pruebas ya que son las propias mujeres las que las han de obtener y a menudo se necesita un nivel técnico alto para hacerlo. Para hacerle frente, muchas mujeres optan por el 'apagón' digital y se dan de baja de todas las redes sociales y dejan de hacer uso de internet durante una temporada. Otras en cambio, optan por denunciar públicamente la situación en las propias redes digitales, aunque esto a veces puede provocar un empeoramiento de la situación de violencia que se sufría.