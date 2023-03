El 8M de las madres, el Proyecto Maternity reivindica el papel de una maternidad libre y con recursos

El Proyecto Maternity ha reunido a 50 mujeres y sus hijos en la Plaça Sant Jaume (Barcelona) con la voluntad de presentar 10 propuestas a favor de las madres. La entidad, nacida hace más de 20 años, ha ayudado a un centenar de mujeres que querían continuar con sus embarazos pese a las dificultades que se les presentaron, como la amenaza de despidos o ser madre extranjera.

Las madres son uno de los colectivos más vulnerables en la sociedad y más necesitados de ayudas, según ha expresado Maternity. “Sin embargo, es uno de los grupos que menos apoyo recibe desde la administración”, señalan en el comunicado.

“Lo que se celebra —que mucha gente no lo sabe— es que casi 200 mujeres fueron asesinadas dentro de la fábrica donde trabajaban por exigir, entre otros derechos, poder amamantar a sus hijos durante aquellas jornadas interminables”, explica Miguel Ángel Maestre, presidente de Maternity. La iniciativa pretende que ninguna mujer tenga que renunciar a su embarazo por la situación que les rodea. Por ello, desde la entidad, han leído un manifiesto de 10 puntos, entre los que figuran el Programa Aprende, para formar a las madres en su proceso de embarazo, o favorecer la inclusión laboral mediante la bolsa de empleo de la ONG.

Proyecto Maternity, desde 2010 ayudando a mujeres



El Proyecto Maternity es una ONG sin ánimo de lucro, inscrita en el Ministerio de Igualdad, especializada en la asistencia a la mujer embarazada y lactante. La entidad está formada por profesionales de distintas disciplinas con más de 20 años de experiencia —desde el 24 de junio de 2010—. “El Proyecto Maternity nace ante la necesidad de un vacío que había en la sociedad de ayudar a mujeres que afrontan su maternidad en soledad”, afirma el presidente de Maternity.

50 mujeres del Proyecto Maternity en la plaça Sant Jaume manifestando sus derechos en el 8M



Empezar de cero



Muchas mujeres se trasladan a Barcelona en busca de una vida mejor para sus criaturas. Sin embargo, nadie les ayuda. Excepto Maternity que ha guiado a mujeres, como Lina, con sus embarazos. “Yo llegué hace dos años a Barcelona. Fue bastante complicado empezar desde cero”, confiesa Lina. En su segundo mes de embarazo, encontró a la ONG. “Proyecto Maternity ha sido una bendición”.

“Necesitamos mucha ayuda emocional, en Maternity nos imparten cursos psicológicos”, cuenta Luisa, otra madre presente en el acto. “Venimos de otros países y estamos prácticamente solas”, añade.

Ayuda laboral



“Cuado empecé con mi embarazo, tuve muchos problemas. Me despidieron del trabajo para no tener que pagarme la baja por maternidad”, narra Ahlam. “Estás ahí desde que abrió la empresa, lo has llevado todo y cuando tú lo necesitas no los encuentras”, lamenta. Pero a quien si encontró fue al Proyecto Maternity, que se ha convertido en su segunda familia.

Wendy, otra madre, ya ha superado su periodo de embarazo y lactancia. Ahora ayuda en la organización para conocer las historias de otras mujeres y apoyarlas en su camino. “Mi hija va a cumplir 2 años y me he quedado como voluntaria en el almacén y la ludoteca, para cuidar de los niños mientras sus madres están en formaciones”, detalla Wendy. “Lo mejor que me pudo pasar en el embarazo es entrar en Maternity”, concluye la madre.

Para este 8M, el Proyecto Maternity ha querido recordar a las grandes olvidadas, las madres, las cuales no solo se enfrentan a las desigualdades laborales y sociales, sino que también a sus respectivas maternidades.