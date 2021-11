Eran conscientes del riesgo que tenían al comprar hace 17 años una casa en los Llanos de Aridane, en la falda de un volcán. "Sí que sabíamos que La Palma era una isla volcánica y que había este peligro. Podía suceder o no en 50 años, y ha pasado ahora, una lástima" admite Dolors.

Y es que Dolors, 54 años, y su marido de 69 años les gustó tanto la isla canaria que decidieron comprar una casa para ir de vacaciones. Su marido trabajaba en un entorno natural diametralmente distinto, en el Principado de Andorra, y con su jubilación laboral hace 4 años, decidieron fijar su residencia en su casa de veraneo, con la pretensión de vivir en La Palma. Se trasladaron a Los Llanos con el volcán como imagen poderosa cada mañana al salir de casa.

Hasta que el volcán rompió y trastocó todos los planes de esta familia catalana "teníamos decidido vivir aquí y nos tuvimos de ir de casa a la carrera. Fue una de las primeras que quedo sepultada, en el primer día de la erupción" recuerda con tristeza en su voz la afectada.

Y con la lava sepultando toda su casa y sus pertenencias, llego otro calvario "lo perdimos todo y no hemos cobrado nada. Solo el seguro de la casa, que me ha valido para comprar un piso en Lleida, donde tengo familia. La alcaldesa de los Llanos dijo el otro día en los medios, que retenía el dinero de las ayudas recibidas hasta que finalice la erupción del volcán, pero esto puede durar meses y nosotros no podemos esperar más. Y con el cabildo lo mismo" denuncia Dolors que está muy molesta e indignada por la falta de ayudas públicas Mientras el Gobierno Central ha prometido pagarle 30.000 euros por la casa sepultada, pero tiene que esperar para ingresar esta cantidad.

La catalana asegura "que hemos cogido miedo, y ya no tenemos tantas ganas ni dinero como hace 17 años para empezar de cero", para abandonar La Palma y vivir en Lleida donde reside su familia. Este miércoles la pareja cogerá un barco destino Huelva. Desde la capital andaluza se trasladarán con su coche a Lleida. Su nuevo destino después que la erupción del volcán les haya apartado de su objetivo de disfrutar de la jubilación en la isla de La Palma.