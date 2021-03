Las identificaciones raciales y los conflictos vecinales racistas aumentan durante el confinamiento

SOS Racisme alerta que durante el confinamiento más estricto aumentaron las identificaciones raciales por parte de la policía y los conflictos vecinales racistas. La entidad lamenta que en el 39% de los casos no se acaban denunciando estos posibles episodios racistas por recelo de las víctimas hacía el Estado.

El Servicio de Atención y Denuncia (SAID) atendió durante el 2020 a 590 personas, 418 de las cuales era la primera vez que acudían a este servicio. SOS Racisme ha alertado que han incrementado los casos detectados donde las víctimas no quieren denunciar por desconfianza con el sistema, a esta cifra se le suma que un 27% de las víctimas acaban no siendo localizadas por la entidad. Esta no localización se atribuye sobretodo a otros problemas económicos o sociales que las víctimas tienen y que han incrementado con la pandemia.

En los ámbitos donde existe un mayor porcentaje de los casos no denunciados se encuentra: la seguridad privada (60%), los derechos sociales (55%), la policía (54%) y los conflictos entre particulares (44%). La mitad de las denuncias se focalizan en las actuaciones policiales y los conflictos vecinales. El perfil de las personas atendidas es otro de los factores que ayudan a comprender las no denuncias, el 47% de los casos se trataban de inmigrantes regularizados, el 36% tenían nacionalidad española y solo el 5% eran inmigrantes irregulares. Este último colectivo no suele denunciar porque teme a ser deportado a su país de origen.

El 12% de los casos se relacionan con la discriminación para acceder a derechos sociales. Entre un 7 i un 9% obtuvieron la discriminación en servicios privados, el discurso de odio, la seguridad privada y la discriminación laboral. Aún así, en las cifras de los casos que finalmente se han denunciado, un 28% son conflictos entre particulares y un 19% por agresiones y abusos de las fuerzas de seguridad. El 12% por discriminaciones en servicios privados y un 10% en el acceso a los derechos sociales.

Los abusos policiales se otorgan en el 74% de los casos en identificaciones por perfil racial, muchas de ellas efectuadas durante el confinamiento más estricto, cuando apenas había gente en la calle y a la vez no había testimonios. La entidad ha lamentado que esta situación ha regalado la impunidad en muchos casos, ya que el papel de los testimonios es fundamental en este proceso. Gemma Ferreón, coordinadora de Incidencia SOS Racisme ha explicado que muchos migrantes tenían que salir a trabajar durante el confinamiento para poder tener ingresos; eso provocó conflictos con los cuerpos policiales.

Los conflictos entre particulares se asocian en el 54% de los casos en conflictos vecinales: quejas por ruido, olores, etc.; Alícia Rodríguez, miembro del SAID, ha explicado que “estos conflictos vecinales se han acabado convirtiendo en muchas ocasiones en auténtico acoso inmobiliario y ha desencadenado a la pérdida de viviendas”.

La entidad ha querido remarcar en la presentación de su informe anual la situación de los temporeros, una noticia que estuvo en el punto de mira durante el confinamiento. Han explicado que los temporeros de Segrià no pudieron confinarse durante la recogida de fruta, a través de la presión social y mediática que causó este hecho, se han mejorado sus condiciones de alojamiento durante el próximo verano. Por último, también han explicado que hay inmigrantes que tienen problemas para ser vacunados porque los ayuntamientos no los dejan empadronar y eso supone la no obtención de la tarjeta sanitaria.