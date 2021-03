Las furgonetas quieren una moratoria para continuar circulando por la ZBE de Barcelona

El Gremi del Motor y la Federació Catalana d'Automoció (Fecavem) https://fecavem.com/ ha reclamado al Ayuntamiento de Barcelona que revise el fin de la moratoria para furgonetas a los requisitos de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), previsto para el próximo 1 de abril. Según ambas asociaciones del motor, el hecho de vivir dentro de una pandemia está afectando directamente a los transportistas que no pueden realizar su trabajo de forma habitual. Este hecho está repercutiendo en el tejido empresarial de la ciudad que se está debilitando y su "recuperación económica está aún lejos", más aún si los transportistas no pueden repartir sus producto y señalan que la viabilidad de los negocios debe ser prioritaria.

La mitad de las furgonetas profesionales que trabajan en la ciudad, que representan el 8% de los vehículos que circulan por Barcelona, no cuentan con el sello ambiental obligatorio para poder conducir por las calles céntricas de la capital Condal que están dentro de la ZBE. El sector asegura que las ayudas que el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) han destinado a la renovación del parque "no han funcionado" a causa de los complicados requisitos que deben cumplir y que han provocado que la dotación presupuestaria no se haya cubierto.

El hecho de pedir al Ayuntamiento de Barcelona que retrase el fin de la moratoria para las furgonetas no hace que las dos entidades se hayan mostrado favorables a la lucha contra la contaminación, aunque han pedido que se haga "de forma realista y sin que se produzcan perjuicios irreparables para el sector".