Las familias de origen migrante encabezan los hogares con pobreza en Cataluña

Las familias de origen migrante encabezan los hogares con riesgo de pobreza en Cataluña, según un estudio de Save the Children, que ha analizado las principales características de más de 873.234 hogares con los datos de las dos últimas encuestas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El 72% deestas familias no puede afrontar los gastos imprevistos, y un 20% no puede hacer frente al pago mensual de las facturas de gas, agua y electricidad.

En el contexto de elaboración y negociación de los Presupuestos Generales del Estado, Save the Children ha publicado el informe "Familias en riesgo" para mostrar por primera vez cómo son los hogares donde hay niños y niñas y de qué manera están expuestos a la pobreza. El estudio describe cinco perfiles de familias catalanas con menores a su cargo. Cuatro de estas familias están sobreexpuestas a la pobreza: los hogares con adultos de origen migrante (42.003 hogares); las familias con trabajadores pobres (257.640), entre las que destacan las madres solo con hijos (15% hogares); las familias con abuelos y abuelas (60.956 hogares), y la clase rural (160.944 hogares).

El informe asegura que el perfil de hogares de origen migrante es el más afectado por la pobreza, seguido de los trabajadores pobres y los hogares donde conviven abuelos, padres y nietos.

La pobreza afecta a un 25,8% de los hogares con niños a su cargo en Cataluña, y un 14,3% sin hijos. La única solución según Save the Children, es la inversión. La ONG propone que los presupuestos del Estado aumenten la prestación por hijo a su cargo hasta llegar a los 100 euros al mes.

En total hay más de 400.000 menores en Cataluña sufriendo la pobreza y la exclusión, mientras que en el Estado la cifra supera los 2 millones de menores.