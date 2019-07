Las familias numerosas piden un país "amigable" y que no se las penalice

La Asociación de Familias Numerosas de Cataluña (FANOC) ha denunciado las dificultades que pasan este tipo de familias en muchos aspectos, lo que hace que se sientan penalizadas y discriminadas por el simple hecho de tener más hijos que el resto. Así lo ha explicado el presidente de la asociación, Raúl Sánchez, quien ha dejado claro que no sólo no tienen ayudas, sino que además pagan más porque consumen más agua, más luz y también deben tener coches y casas más grandes.

RECUPERAR LA PRESTACIÓN UNIVERSAL

En este sentido, Sánchez ha señalado que una de las prioridades es recuperar la prestación universal por hijo hasta los seis años que recibían las familias numerosas y monoparentales, y que en Cataluña se dejó de pagar en 2011 como consecuencia de la crisis económica. Hay que tener en cuenta,s egún el presidente de la FANOC, que los hogares con tres o más hijos tienen una tasa de pobreza y exclusión social del 38,4%, el doble que las "tradicionales".

TENER UN PAÍS "AMIGABLE" PARA LAS FAMILIAS

Pero las familias numerosas también reclaman un precio reducido para poder disfrutar del tiempo de ocio en familia. Y es que ir al cine o a un parque de atracciones no está al alcance de todas. O que no haya tantas trabas burocráticas. En definitva, para Raúl Sánchez "toda la sociedad te está diciendo que debemos tener más hijos, pero después los valientes que se atreven a tenerlos, a seguir este mensaje, no sólo se encuentran sin ninguna ayuda, sino que incluso se encuentran discriminados por el hecho de tener más hijos. Esta situación debería cambiar y tener un país, como se hace en toda Europa, amigable con la familia. Que realmente tener hijos sea una cosa agradable, que te feliciten en el trabajo, y que el Ayuntamiento te felicite, que te den servicios para atender a los niños y que veamos que sin ellos no hay futuro".

Según los últimos datos de la consejería de Asuntos Sociales y Familias, el número de familias numerosas en Cataluña ha aumentado durante el año pasado hasta las 134.514, casi un 8,5% más que en 2017