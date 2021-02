Las escuelas de teatro y circo reclaman al Govern poder reabrir como las de música y danza certificadas

La Associació catalana d’Escoles de Teatre (ACET) y la Xarxa d’Espais de Circ de Cataluña (XECC) reclaman al Govern que también les permita reprender la actividad, interrumpida desde marzo de 2020. Son un centenar de centros, y han mostrado su desacuerdo e “indignación” después de que las nuevas medidas de relajamiento anunciadas el jueves por el Procicat incluyesen la apertura semipresencial de las escuelas de música y danza certificadas por el Departamento de Educación, pero no las de teatro y circo bajo ninguna excepción. En un comunicado denuncian discriminación y apuntan que el problema descansa en el hecho de que no son centros autorizados ni podrán serlo mientras no exista un decreto que les permita solicitarlo.

Las dos entidades lamentan que las nuevas medidas “obvian” su sector, formado por un centenar de centros de formación artística en arte dramático y artes del circo. Centros, insisten, “no autorizados porque a día de hoy la Generalitat de Cataluña no tiene redactado el decreto que posibilite solicitar la autorización desde los centros”.

La ACET y la XECC piden explicaciones “objetivas y fundamentadas” a los responsables públicos que los convenzan de que no se trata de “una situación de discriminación y de agravio comparativo” respecto a las escuelas de música y danza certificadas.

Y es que las escuelas de circo y de teatro dicen no comprender “los criterios y parámetros epidemiológicos concretos” que hacen posible la apertura de unos centros cuando los otros deben seguir cerrados.

“¿Si lo que se pretende es dar un respiro a los sectores más afectados, por qué nuestros centros deben continuar cerrados cuando lo han estado desde marzo de 2020?”, se preguntan, y recuerdan además que sus escuelas también hacen formación y preparación para el acceso a la formación reglada.

Finalmente se preguntan qué propone el Govern en las escuelas no autorizadas “para tener los mismos derechos” que las que están certificadas por la Generalitat.