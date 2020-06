Las escuelas de Cataluña de las zonas en Fase 2 abren entre recelos de profesores y de padres

A partir de hoy ya pueden abrir las escuelas de Gerona, Cataluña central, Garraf y Alt Penedès. Son las regiones sanitarias que pasan este lunes a la fase 2. Y también las que ya lo están desde hace una semana: Alt Pirineu y Arán, Camp de Tarragona y Terres de l’Ebre. Pero la mayoría de centres están muy preocupados por cómo irá está reapertura. Tienen muchas dudas de que la vuelta al colegio se pueda hacer con seguridad.

En cualquier caso, la asistencia a clase será voluntaria, siempre para actividades no lectivas y grupos reducidos en los cursos de cambio de etapa, como sexto de primaria o Bachillerato; acogida en la etapa infantil y con tutoría personalizada para los estudiantes que así lo requieran. Respecto a las guarderías, podrán abrir para acoger niños de 1 a 3 años, con máximo cinco alumnos por espacio y siguiendo estrictas medidas en higiene. En este caso y en infantil, de 3 a 6 años, se priorizará a aquellas familias que no puedan teletrabajar. En Primaria, se podrá dar acompañamiento a alumnos de sexto, en grupos de hasta 13 estudiantes, y en los institutos se podrá dar acompañamiento presencial, en grupos de hasta 15 alumnos, a aquéllos que finalicen etapa o se preparan para la Selectividad.

DUDAS ENTRE PROFESORES Y PADRES

Un plan de desescalada que ha provocado recelos en la comunidad educativa. Los profesores lamentan que no se haya consensuado con los docentes y con los centros, y que además pasen la responsabilidad a las escuelas. Algunas de ellas, como la escuela Camins de Les Franqueses del Vallès (Barcelona) ha anunciado que no abrirá cuando entre en fase 2, que podría ser como pronto el 8 de junio, no se está en una fase de desescalada que "garantice plenamente la seguridad" de la comunidad educativa que asiste al centro. También los centros públicos del Garraf dicen que las directrices obligan a crear "escenarios estériles, sin contacto, individualizados, de marcada disciplina y de ambiente inquietante".

Y entre los padres también hay muchas dudas. Es el caso de Carmen, por ejemplo, que es madre de una niña que va a P3 i de un niño que cursa cuarto de primaria. No quiere correr riesgos y no los va a llevar a la escuela. También Vanesa y Elisabet creen que por tres semanas que quedan para que acabe el curso (será el 19 de junio), no vale la pena. También hay otros padres que sí llevarán a sus hijos al colegio, ya sean porque no pueden teletrabajar o porque consideran que la educación debe estar por encima de todo.