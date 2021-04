Las entrevistas en TV3: 4 independentistas por cada invitado contrario a la secesión

Según el estudio "Informe sobre la observancia del pluralismo político en la televisión y la radio" que corresponde al periodo entre marzo y agosto del año pasado, los invitados favorables a la independencia de Cataluña cuadriplican a los no independentistas en los programas más relevantes de la televisión pública. Así en el programa vespertino Tot es Mou, 53 independentistas confesos participaron el programa por 15 invitados no secesionistas. Mientras en el programa estrella de los sábados por la nochePreguntes Freqüents entrevistó a 17 personas consideradas por ellas mismas como independentistas por 4 que no lo son.

El consejero del PP en el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) Daniel Sirera denuncia en su red social de Twitter esta diferencia ideológica en los invitados en la programación de TV3 y del número de entrevistas entidades vinculadas el debate político, con 34 a 1 a favor de las defensoras de la independencia

�� Número de entrevistas a entidades vinculadas al debate político (CCMA):

Defensoras de la indep: 34

Contrarias a la indep: 1 pic.twitter.com/ZHZxb8PuUo — Daniel Sirera (@danielsirera) March 31, 2021

Daniel Sirera añade la falta de datos de las personas que participan en las diversas tertulias que pueblan la programación de TV3 y Canal 33. Entidades constitucionalistas han denunciado el sesgo ideológico de TV3 incompatible con la función de una televisión pública, financiada por los impuestos de todos los contribuyentes. Consideran que la imparcialidad informativa ha sido sustituida por intereses políticos de los partidos independentistas que se aprovechan de la influencia informativa de los medios públicos catalanes para potenciar su mensaje de ruptura con España.