Las entidades sociales se preparan para la segunda ola pero reclaman implicación

Las entidades sociales encaran la segunda oleada de contagios de la covid-19 con la mirada posada en la primavera pasada e incorporando los aprendizajes que adquirieron. A pesar de su "vocación de servicio público", el sector reconoce que en algunas ocasiones se ha sentido solo y critican que las administraciones a menudo no han estado "a la altura". "Nosotros no podemos ser el sustituto o la alternativa al que tiene que hacer una administración pública", avisa Francesc Roig, presidente de Cáritas Cataluña. Desde la Cruz Roja también reclaman más inversión en servicios públicos porque si no, alertan, el primer trimestre del año quizás "no se podrá llegar a todo el mundo".

Con incertidumbre y angustia, pero aun así "preparados" para encarar la segunda oleada.

Así define Enric Morist, coordinador de Cruz Roja, cómo afronta su entidad la nueva situación. "Nosotros hemos nacido por eso, por la emergencia, aquí nos mantendremos y estamos fuertes". Morist apunta que han estado haciendo una revisión de toda la tarea hecha durante la primavera pasada para poder mejorar su atención y remarca que han activado todos los recursos que tienen para poderlo hacer. En este sentido, detalla que desde marzo hasta septiembre han destinado más de 10 MEUR a la gestión de la pandemia y prevén invertir 3 MEUR más hasta finales de año.

Uno de los ámbitos que desde la Cruz Roja quieren reforzar es lo de los albergues para personas positivas en coronavirus o bien contactos de positivos que no pueden confinarse durante los diez días que toca. Por eso, de momento ya están preparando, junto con el Departamento de Asuntos Sociales, siete albergues repartidos por el territorio catalán. Además, la entidad prevé habilitar una quincena de albergues más dedicados a poder hacer un confinamiento por la noche, puesto que afirman que las personas sin techo o bien que viven en condiciones de infravivienda son de los sectores más vulnerables al virus.

Con todo, Morist reconoce que les da cierto "miedo" el incremento de solicitudes que se pueda vivir en el primer trimestre del 2021, cuando recuerda que acabarán la mayoría de ERTO y cuando algunos de los negocios cerrados ahora por las restricciones podrían no volver a abrir. Según el coordinador de la entidad, antes del inicio de la pandemia atendían a unas 140.000 personas, mientras durante estos meses la cifra se ha elevado hasta medio millón. Para Morist, el hecho más preocupante es que estas cifras no han bajado durante el verano, sino que se han mantenido, de forma que un incremento los próximos meses podría desbordar las entidades.

También a Cáritas se han disparado las demandas de ayuda humanitaria, con un incremento del 63% respecto a antes de la pandemia. De todas las personas atendidas ahora, una de cada tres no había necesitado nunca ayuda de ninguna entidad y el 65% están por debajo del umbral de la pobreza severa. Con estas cifras, que califica de "insostenibles", Roig espera que la situación no empeore porque supondría una "catástrofe".

Los preocupa especialmente la falta de alimentación de los afectados y el suministro de recursos energéticos, con una segunda oleada que coincidirá con los meses de frío del invierno. También han decidido reforzar la atención a las personas grandes solas, puesto que la afectación emocional de un posible confinamiento es una de sus preocupaciones.

Las entidades coinciden en que para poder hacer frente a la pandemia les hacen falta muchos más recursos. Para Roig, las administraciones públicas no estuvieron a la altura durante la primera oleada y no hicieron una planificación de futuro para poder mejorar en la gestión posterior. Ahora piden que se pongan servicios públicos en el centro y que se priorice la atención de estas personas. "Ahora es momento de hacer políticas sociales, como mínimo igual de potentes que las sanitarias; el primero es salvar vidas pero inmediatamente después se tienen que poder recuperar estas vidas", expone Morist.