Las empresas no pueden fijar unilateralmente las vacaciones de sus trabajadores en ERTE

Del mismo modo, las pagas extraordinarias de las personas con un ERTE total, no se han generado sin embargo, la empresa deberá comprobar si se han abonado las generadas antes de la declaración del ERTE, eso es un derecho que la persona trabajadora no pierde cuando se vuelva a incorporar a su puesto de trabajo. En el caso de los ERTE parciales, los trabajadores han generado las pagas extra proporcionadas al tiempo que han trabajado.



Muchas personas tienen miedo a irse de vacaciones por si se les aplica un ERTE durante su estancia, pero hay que recordar que no perderán los días de vacaciones que no hayan podido disfrutar. En cambio, si el calendario vacacional estaba fijado préviamente al ERTE, el trabajador puede perder determinados derechos económicos. Por ello, empresas y trabajadores deben ser flexibles para establecer las nuevas vacaciones.