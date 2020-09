Las elecciones en Catalunya tras la inhabilitación de Torra serán como pronto el 7 de febrero

28/01/2016 *La sequera als boscos catalans ja es pot predir* // /Un estudi liderat pel Centre Tecnol??gic Forestal de Catalunya (CTFC) permet con??ixer l???estr??s per sequera dels arbres catalans a escala regional. Ho aconsegueix combinant dades dels inventaris forestals amb models matem??tics. Aquest fet permetr?? anticipar i mitigar els efectes de la sequera afavorint la salut dels nostres boscos/ Quan els arbres necessiten m??s aigua que la disponible durant un per??ode determinat de temps, pateixen estr??s h??dric, altrament dit estr??s per sequera. Tenir la capacitat d???anticipar aquest fenomen ??s l???objectiu principal de l???estudi que encap??ala Miquel De C??ceres, investigador del grup CEMFOR (Center for Mediterranean Forest Research) del CTFC. Utilitzant dades del s??l i de la vegetaci?? provinents dels inventaris forestals de l???estat espanyol, han desenvolupat i validat un model matem??tic que permet obtenir prediccions fiables dels canvis d???humitat del s??l i l???estEUROPA PRESS/CTFC