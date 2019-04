Las drogas adulteradas disminuyen en Cataluña

La ONG, Energy Control pone a disposición de los consumidores la posibilidad de analizar una muestra de la substancia que quieren consumir con tal de assegurarse de que se corresponde a la substancia deseada y poder hacerlo de una forma más segura. Gracias a este procedimiento se han podido analizar un total de 2.428 muestras entre las que se encuentran 667 de cocaína, 363 de MDMA, 290 de SPEED entre otras muchas sustancias.

Además, gracias a estos análisis se observa como la presencia de muestras adulteradas disminuye teniendo porcentajes de muestras sin adulterar del 93% en el LSD y el MDMA en forma de cristal, siendo un 94% en el caso del MDMA en forma de pastilla. Con unos porcentajes más bajos encontramos la Ketamina (67% de muestras no adulteradas) o la cocaína, con un 65%, siendo el primer año en el que no es la substáncia con una mayor alteración, ocupando esta posición el SPEED con un 49% de muestras sin adulterar.

Este hecho se podría atribuir a que el aumento en la oferta de drogas clásicas provoca la disminución del interés por las nuevas drogas, mucho menos seguras para el consumidor, ya que los efectos de estas sustancias conllevan un mayor peligro, además de que los consumidores no saben a lo que se enfrentan, tal como explica la coordinadora del Servicio de Substáncias d'Energy Control-ABD (asociación de bienestar y desarrollo), Mireia Ventura. Además, ha explicado que no se deben extrapolar conclusiones de este informe debido a que son los propios consumidores los que deciden llevar la muestra a analizar y este informe no representa un estudio detallado de la población consumidora de estas sustancias.

Por último, cabe recalcar que los opiáceos, como el carfetonil o otros derivados como el cannabinoide sintético no han llegado al mercado de consumo, una buena notícia ya que estas sustancias están provocando muchas muertes en Estados Unidos.