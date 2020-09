Las asociaciones vecinales del Eix del Besòs muestran preocupación por el estado de la zona

Las asociaciones de vecinos de las cinco ciudades del eje del Besòs avisan de que la zona empeora después de cada crisis y que, si no se actúa, puede decaer aún más. La Federación de Vecinos de Barcelona recuerda que había programadas unas reuniones en octubre con los ayuntamientos pero que también sería necesaria la participación del estado, la generalidad y el área metropolitana. La covid-19 ha hecho que se pospongan. Camilo Ramos, el vicepresidente, dice que hace años que se arrastran las mismas problemáticas. Consideran que hay falta de infraestructuras dignas y mala comunicación de un extremo a otro del Besòs des de la época del franquismo.

Los vecinos son conscientes de que las inversiones necesarias no las podrán asumir únicamente los ayuntamientos y que habrá que contar con la participación del Estado, la Generalitat y el Área Metropolitana, aunque creen que las transformaciones las debe encabezar el mundo local.

Las asociaciones ponen el foco en cuatro ejes fundamentales para mejorar su vida: la vivienda pública, la movilidad, el medio ambiente y la actividad económica. En este aspecto, en proyectos importantes como el de las Tres Xemeneies o el de la Agenda Besòs no se están teniendo en cuenta sus propuestas o no les llaman para participar. La actividad económica de los polígonos industriales también es muy significativa opinan que debe enfocarse de la mejor manera, especialmente dentro del proyecto de las Tres Xemeneies donde, aseguran, no se les ha tenido en cuenta.