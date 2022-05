Lambán: "No habrá Juegos" si la candidatura no es equilibrada y se aceptan las imposiciones de la Generalitat

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha advertido este jueves de que "no habrá Juegos" Olímpicos de Invierno en 2030 en Aragón y Catalunya si la candidatura no es equilibrada y ha dejado claro que Aragón "no aceptará en modo alguno" las "imposiciones" de la Generalitat.

Lambán ha aseverado que "si no hay acuerdo entre Aragón y Catalunya no habrá Juegos", añadiendo que transigir con las "imposiciones" de la Generalitat sería "hacer un flaco favor" al Estado. Ha dicho que Catalunya y Aragón no pueden "imponer" sus respectivos modelos.

El Gobierno de Aragón ha mantenido la negociación "con mucha responsabilidad", teniendo claras dos consideraciones: "La defensa de la dignidad de la Comunidad Autónoma" porque "defender la dignidad de Aragón es defender la dignidad de España" y, a la vez, "defender el interés económico del proyecto", puesto que "un reparto desequilibrado de las pruebas no solo no sería inocuo para el Pirineo, sino perjudicial, porque durante unas semanas la opinión pública internacional pondría el foco en una parte de las montañas españolas que son competencia directa para nosotros, lo que es inaceptable".

Javier Lambán ha recalcado que "lo que quieren los habitantes del Pirineo es, desde luego, que haya candidatura, que nos centremos en la nieve, donde ellos ven principalmente su futuro, que apostemos a fondo por los Juegos de Invierno e invirtamos en la unión de estaciones".

Lambán ha respondido con "contundencia" a "las desconsideraciones" que la Generalitat ha tenido con Aragón, rechazando "escenografías y reuniones tramposas", de forma que a su homólogo catalán, Pere Aragonès, "le han llovido las críticas del independentismo por entender que no está respondiendo con fuerza a las críticas" que él hacía.

También ha señalado que "en Aragón existe apoyo social y político suficiente para que no sea uno de los problemas" y, de hecho, "es uno de los valores incuestionables de nuestra candidatura". También ha indicado que el grueso de las inversiones serían privadas.

"El Pirineo no va a carecer de inversiones importantes, pero a costa de la dignidad institucional y política de Aragón, en ningún caso tendrá lugar", ha manifestado Lambán, quien ha insistido en que "el Gobierno de Aragón ha cumplido con su obligación y tiene una contrapropuesta muy bien fundamentada". "Si hay igualdad habrá Juegos, pero si no hay igualdad, no habrá Juegos", ha concluido.