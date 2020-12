Estas son las deplorables condiciones en las que trabajan los Mossos d'Esquadra en la Cerdanya

Comisiones Obreras denuncia que el departamento de Interior de Catalunya está enviando agentes de los Mossos d'Esquadra "en prácticas" a las provincias de La Cerdanya i Ripollès. Este desplazamiento se debe, según la nota de prensa recogida por COPE, a un problema endémico que afecta al cuerpo de la policía catalana en lo que respecta a la falta de personal. Ese mismo problema, según el sindicato, ha supuesto que la administración envié a estas provincias agentes de los cuerpos especiales de ARRO (Área Regional de Recursos Operativos) y BRIMO (Brigada Móvil) cuyos uniformes no están preparados para soportar las temperaturas que acaecen en el pirineo catalán.

El portavoz de Comisiones Obreras, Rubén García, ha pasado por los micrófonos de COPE para denunciar que "los compañeros están soportando temperaturas de 3 y 4 grados cuando inician el servicio, y desde hace mucho tiempo (10 años) llevamos reclamando unas chaquetas para combatir el frío", también ha acusado al departamento de Interior de no cumplir con los compromisos acordados, "nos habían asegurado que estaban solicitadas y hemos podido ver en la última partida presupuestaria que no está esa partida de chaquetas, no existe"

"Esta especialidad (refiriéndose a los agentes ARRO y BRIMO) no tiene pieza de abrigo asignada, y por eso trabajan sin chaqueta. Los agentes de seguridad ciudadana tienen como único resguardo vehículos muy viejos que no soportan que el motor esté todo el día puesto en marcha con la calefacción puesta" reza la nota de prensa. El sindicato avisa de que "ya empieza a haber un verdadero intercambio de ropa usada entre agentes del cuerpo. Incluso hay compañeros dispuestos a comprar a otros la ropa usada para tener ropa de repuesto y poder trabajar".

En lo que se refiere al desplazamiento de agentes que no han acabado su periodo de prácticas dentro del cuerpo Comisiones Obreras advierte que "se han enviado agentes que todavía no han acabado el curso de especialista de tráfico a hacer los controles, lo cual significa que los envían sin la ropa que tienen que tener, pero también sin los conocimientos de tráfico adecuados" poniendo en peligro, concluye el sindicato, a los ciudadanos y a los propios agentes.

El sindicato finaliza la publicación apelando a la Generalitat para que cumpla los compromisos que le obligan a realizar una fuerte inversión para renovar el material anticuado de los Mossos d'Esquadra. De momento ni el cuerpo de policía ni el departamento de Interior se han pronunciado al respecto cuando han sido preguntados por esta cadena.