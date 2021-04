JxCat substituye a Cuevillas en la Mesa del Parlament por Aurora Madaula

Junts per Catalunya ha decidido substituir a Jaume-Alonso Cuevillas por la diputada Aurora Madaula en la Mesa del Parlament, después de la polémica por sus declaraciones sobre la aprobación de resoluciones en la Cámara Catalana. La decisión se ha tomado después de la carta de Cuevillas, que había puesto su cargo a disposición de la presidenta del Parlament, Laura Borràs. De hecho, ha sido la propia Borràs quien ha propuesto el nombre de Madaula, en una decisión consensuada con el secretario general del partido, Jordi Sánchez, y su presidente, Carles Puigdemont, y que ahora tendrá que aprobar la ejecutiva.

El diputado de Junts, Jaume.Alonso Cuevillas, había planteado que el Parlament no admitiera a trámite propuestas de resolución contra la monarquía y a favor de la autodeterminación porque no llevan "a ningún lugar". En una entrevista en VilaWeb avisó de que admitirlas puede significar la inhabilitación de los miembros de la Mesa: "No sé si tiene sentido que te inhabiliten por haber tramitado una resolución que no lleva a ningún lugar". "No podremos mantener nada, porque duraremos un soplo y al día siguiente el Tribunal Constitucional lo anulará, y no tendrá ningún recorrido", añadía Cuevillas. El diputado de Junts considera que la immolación debe hacerse si tiene alguna eficacia. Afirma que "es más inteligente poner en evidencia los tics demofóbicos del Estado español".

Cuevillas seguirá como diputado de Junts per Catalunya y Aurora Madaula ocupará su lugar como secretaria segunda de la Mesa.