JxCat quiere "evaluar" acuerdos con ERC para trazar "alternativas" al diálogo

El secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, ha abierto la puerta a "evaluar" los acuerdos de investidura con ERC para empezar a forjar las "alternativas" a la mesa de diálogo con el Gobierno, al entender que este órgano ha "fracasado".



Ahora que han pasado apenas seis meses desde la formación del Govern de Pere Aragonès, JxCat considera que es el "momento", "constatando la realidad", de evaluar los acuerdos con ERC: "Hay que empezar a construir seriamente alternativas a la mesa de diálogo".



El escenario elegido por JxCat para lanzar este aviso a sus socios de Govern ha sido el Consell Nacional que ha celebrado el partido este sábado en Sant Just Desvern (Barcelona), en el que se ha aprobado, con el 85 % de los votos, el reglamento para elegir a los candidatos de Junts para las elecciones municipales de 2023.



El secretario general de JxCat no ha concretado en qué consistirían estas "alternativas" a la mesa de diálogo, pero ha dicho que deben salir del consenso entre los actores independentistas, por lo que ha dicho que les tienden la mano para "rehacer la confianza".



Según Sànchez, ha llegado el momento de "poner en marcha" los espacios de seguimiento de la mesa de diálogo, así como las "comisiones" y los grupos de trabajo.



En su intervención en abierto, Sànchez ha pedido no responsabilizar a JxCat del "fracaso" de la mesa de diálogo, ya que éste es culpa del Gobierno que preside Pedro Sánchez porque no ha abierto las "vías" que permitirían la celebración de un referéndum.



El secretario general de JxCat ha lanzado asimismo una advertencia al resto de formaciones independentistas: sin Junts ni el expresidente Carles Puigdemont no habrá una solución al conflicto catalán.



Uno de los temas que han centrado el Consell Nacional de la formación ha sido las próximas elecciones municipales, que ambicionan ganar y que deben servir para que JxCat entre en el máximo número de gobiernos locales posible, según Sànchez.



Para confeccionar las listas, JxCat ha elaborado un reglamento, aprobado hoy por amplia mayoría, que en la práctica busca facilitar la llegada al partido de los alcaldes que todavía militan en el PDeCAT, más de 140 en toda Cataluña.



Sin mencionarlos explícitamente, Sànchez ha invitado a los alcaldes del PDeCAT a sumarse al proyecto de JxCat antes del 28 de febrero, fecha límite que establece el reglamento, y ha advertido de que no harán "excepciones".



Según el texto aprobado, un alcalde de un municipio que sea "simpatizante" de Junts y lo demuestre antes del 28 de febrero será un candidato a "valorar" por la comisión que, en último extremo, decidirá el grueso de las listas electorales para 2023.