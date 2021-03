JxCat pide a Aragonès que renuncie a la segunda votación hasta que haya un acuerdo

El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha pedido este viernes al candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, que renuncie a someterse a la segunda votación de investidura --prevista para el martes-- hasta lograr un acuerdo de legislatura entre ambas fuerzas independentistas.

"Le proponemos formalmente que renuncie a la segunda votación de investidura hasta que no haya un acuerdo entre los 74 diputados independentistas, como permite el Parlament. No tiene la obligación de someterse a una segunda votación", ha subrayado en su discurso en el pleno de investidura de Aragonès, que este viernes no prosperará porque que Junts ya ha anunciado que abstendrá.

Según Batet, la propuesta de Junts pasa por seguir buscando el acuerdo con ERC y la CUP "para cerrar un acuerdo de legislatura durante los próximos días y semanas".