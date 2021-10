JxCat cree que ERC ha "regalado" la tramitación de PGE "a cambio de nada"

El secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, ha reprochado este domingo a ERC que haya "regalado" la tramitación de los presupuestos generales del Estado (PGE) de 2022 al Gobierno "a cambio de nada", al no presentar una enmienda a la totalidad.



En declaraciones a la prensa en Girona antes de un acto de la precampaña para las elecciones municipales de 2023, Sànchez ha asegurado que la decisión de los republicanos supone una "oportunidad perdida para el independentismo", que no ha sabido "hacer valer su fuerza".



Así ha reaccionado JxCat a la decisión de ERC del viernes de no presentar una enmienda a la totalidad de los PGE tras haber alcanzado un acuerdo con el PSOE para blindar el catalán y las otras lenguas cooficiales en la futura ley audiovisual, mientras que Junts registró su enmienda el jueves.



Según Sànchez, el independentismo tenía la "oportunidad" de "forzar" al Gobierno a que se comprometa con el catalán y de "arrancar" recursos: "No hemos obtenido nada", ha sentenciado.



"Hemos vuelto a ceder una posición que si la hubiésemos mantenido desde la óptica de la unidad hubiésemos podido avanzar de manera firme, más decidida en todo aquello que interesa al país y a la sociedad" ha remachado el secretario general de Junts.



Estas diferencias con ERC en materia presupuestaria no afectarán a la estabilidad del Govern, según Sànchez, ya que la "mayoría independentista" es "sólida".



A pesar de este desencuentro, Jordi Sànchez ha vuelto a emplazar a ERC y a la CUP a tejer "un frente compartido" para negociar los presupuestos, ya que JxCat no da por rotas las negociaciones con el Gobierno.



Por otro lado, Sànchez ha señalado que Junts no mira el "retrovisor", después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, rechazase ayer "lecciones de independentismo" de quienes en 2006 defendían un "Estatut recortado", en una alusión velada a la antigua CiU y a las formaciones del espacio posconvergente.



Al respecto, Jordi Sànchez ha subrayado que Junts "no existía en 2006" y ha recordado que, en esa fecha, presidía la Generalitat el socialista José Montilla con el apoyo de ERC.