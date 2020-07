Un juzgado de Lleida rechaza suspender cautelarmente el confinamiento del Segrià

El juzgado contencioso administrativo de Lleida ha rechazado suspender cautelarmente el confinamiento perimetral del Segrià como había pedido el abogado Jorge Culleré. El letrado presentó un recurso contra el confinamiento de la comarca y había pedido la suspensión de la efectividad de esta medida mientras el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no resolviera el recurso.

Fuentes jurídicas han confirmado que el juzgado contencioso administrativo no ha estimado la medida cautelar. La fiscalía emitió un informe al juzgado este martes oponiéndose a esta suspensión cautelar. En su escrito, Culleré considera que la resolución de la Generalitat que puso en marcha el confinamiento es "nula de pleno derecho", porque las administraciones no han argumentado el porqué de la medida, y porque considera que no es proporcionada ni progresiva. Fuentes del ministerio público han explicado que en el recurso se hace un uso "erróneo" de la petición de la suspensión cautelar, ya que se está recorriendo una resolución judicial -la auto del juzgado número 4 de Lleida que avaló el confinamiento decretado por Gobierno- y la ley que regula la jurisdicción contencioso administrativa establece que el recurso no implica la suspensión de la resolución cuando ésta ratifica medidas sanitarias.