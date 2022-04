La justicia rechaza suspender cautelarmente las obras de la Via Laietana

El juzgado contencioso administrativo 14 de Barcelona ha avalado la continuidad de las obras de reforma de la Via Laietana. En concreto, rechaza la suspensión cautelar que solicitó Barcelona Oberta y la patronal Foment del Treball. El juez considera que "no se aprecia ni se justifica" la concurrencia del elemento esencial de peligro en caso de que la resolución del recurso contra la reforma urbanística se demorase. Añade el juez que la parte demandante no alega que la ejecución de las obras pueda causarle perjuicios a ella sino que, en caso de que les diesen la razón, se tendrían que revertir las obras.

La justicia considera, en cualquier caso que, llegados a este punto siempre sería posible revertir la situación y devolver a la Via Laietana su función de vía básica de interés metropolitano. Añade que la cuestión que se plantea es púramente económica y, en todo caso, afectaría al Ayuntamiento de Barcelona y no a los demandantes.

La resolución judicial no es firme y ahora las entidades tienen la posibilidad de presentar un recurso de apelación en un plazo de 15 días.