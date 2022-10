El jurado exculpa por unanimidad a la acusada de inducir el parricidio de Vilanova

Un jurado de la Audiencia de Barcelona ha declarado no culpable por unanimidad a la acusada de inducir a un amigo a matar al padre de él en 2019 en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) mientras el chico sufría un brote de esquizofrenia.





Tras dos días aislados para deliberar, los nueve miembros del jurado han declarado no culpable a la acusada, Alba A., y también han descartado (con un voto en contra) la estafa de la que estaba acusada para supuestamente conseguir dinero de la familia de su amigo.





El jurado ha declarado probado por unanimidad que Ismael M. mató a su padre mientras dormía y después quemó el piso --confesó el crimen el mismo día- pero el jurado ha valorado, también por unanimidad, que está exento de responsabilidad penal por su enfermedad mental, de manera que no cumplirá condena de prisión sino una medida de seguridad de internamiento psiquiátrico.





El veredicto descarta que Alba A. ideara la muerte del padre de Ismael M. y que le engañara, como sostenían las acusaciones, haciéndole creer que su padre formaba parte de una mafia y ella de un grupo policial secreto. Para argumentarlo, el jurado se apoya en las declaraciones de psicólogos y psiquiatras que comparecieron en el juicio como peritos a propuesta de la defensa de Alba A, y que llevan al tribunal popular a concluir que la chica, por sus capacidades mentales, no pudo urdir un engaño de esta magnitud. "Puede mentir, pero inducir o manipular de una manera completa, con previsión y planificación, no tiene estas capacidades", ha justificado el jurado parafraseando a una de las doctoras que compareció en el juicio como perito.



También en base a las explicaciones de psicólogos y psiquiatras propuestos por la defensa, el jurado ha resuelto que Alba A. no pudo inducir el delirio psicótico de Ismael M., y que era imposible manipular a una persona en su estado mental. Además, el jurado ha añadido a sus argumentos que no existen mensajes en los que Alba A. extorsionara a Ismael M. o le indujera a matar a su padre.









Alba A. ha reconocido en el juicio que usó un personaje ficticio, Julia, con el que se comunicaba por chat con Ismael hasta el punto de hacerle creer que era su pareja, y según la tesis de las acusaciones este personaje sirvió para manipular al chico.





En cambio, ella ha defendido durante el juicio que usó el personaje de Julia por orden de su exnovio Arnau S., al que acusa de malos tratos, y el veredicto de este viernes recoge que hay conversaciones entre Ismael M. y Julia en las que él desvela que quien le incitó a hablar con la falsa Julia fue Arnau.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Además el jurado ha destacado que casi un año antes del crimen Ismael M. ya conversaba con la falsa Julia --en manos de Alba A. o de Arnau S.-- y hablaba de muerte y de matar por iniciativa propia y no porque Julia sacara el tema.









Alba A. estaba acusada de estafa al hacerse con 7.895 euros de los padres de Ismael M. pero el jurado lo ha descartado -- con solo un voto a favor de su culpabilidad y ocho que la exculpan-, que según las acusaciones consiguió que el chico le transfiriera haciéndole creer que eran para cursos de formación del supuesto grupo policial secreto al que decía pertenecer.



El jurado ha mostrado sus dudas de que estos ingresos derivaran de un engaño, porque en ese momento Ismael M. y Alba A. eran compañeros de piso y no ven confirmado que no fueran traspasos por gastos compartidos: "El engaño ha sido realizado en todo caso por Ismael para disponer del dinero de sus padres", ha añadido el jurado.